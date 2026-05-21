Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí Lại Xuân Lâm và Chu Đình Động

Sáng 21/5, tại lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến bền bỉ, tận tâm, trách nhiệm của hai đồng chí Lại Xuân Lâm và Chu Đình Động trong suốt thời gian qua, góp phần vào kết quả chung của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Chính phủ.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Chính phủ quyết định tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 cho đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Chu Đình Động, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ.

Chúc mừng hai đồng chí vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng và những đóng góp bền bỉ của hai đồng chí trong suốt 35 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phấn đấu và trưởng thành của mỗi đồng chí; là minh chứng sinh động cho sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng sắt son của người đảng viên cộng sản.

Đây cũng là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của riêng hai đồng chí, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và tổ chức đảng nơi hai đồng chí đang sinh hoạt.

Đồng chí Lại Xuân Lâm vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi tuổi đời còn rất trẻ (năm 1990, 22 tuổi). Trưởng thành từ phong trào thanh niên, từ cơ sở, đồng chí đã trải qua và hoàn thành tốt nhiều cương vị công tác. Ở cương vị nào, đồng chí cũng thể hiện rõ bản lĩnh, sự tận tụy, trách nhiệm và có nhiều đóng góp tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Chu Đình Động được kết nạp vào Đảng năm 1990, khi vừa tròn 20 tuổi. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí đã trải qua nhiều địa bàn, lĩnh vực công tác.

Là Tiến sỹ Kinh tế, có nhiều năm gắn bó với công tác Đảng, công tác chính quyền địa phương, công tác quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Hai đồng chí Lại Xuân Lâm và Chu Đình Động luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định lý tưởng, gương mẫu, tận tụy, nói đi đôi với làm, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nêu rõ vai trò của Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ, các mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, công tác tham mưu cho cấp ủy, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ là nhiệm vụ hệ trọng, then chốt của then chốt, đòi hỏi sự công tâm, minh bạch, khách quan, tỉ mỉ, làm đúng quy định.

“Các đồng chí tham mưu đúng thì chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, các đồng chí tham mưu chưa tới thì chúng tôi chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy mong muốn hai đảng viên ưu tú được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cơ quan, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì mục đích, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng làm bất kỳ việc gì theo sự phân công của tổ chức, cùng tập thể giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc để Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí cũng mong Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ luôn đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt này, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm chia sẻ sự xúc động, vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; khẳng định đây là dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người đảng viên.

Được kết nạp Đảng khi đất nước ta còn nhiều khó khăn, công cuộc Đổi mới mới bắt đầu còn nhiều gian nan, thử thách, đồng chí Lại Xuân Lâm cho biết luôn trăn trở và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp công sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang sức trẻ của mình để phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Gần 36 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hai đồng chí đã được Đảng giáo dục, rèn luyện; lãnh đạo, đảng viên đi trước kèm cặp, chỉ bảo; đồng nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ, dìu dắt. Nhờ đó, hai đồng chí từng bước trưởng thành và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đều được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng được cài lên ngực hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của bản thân và gia đình mà còn là sự tin tưởng, là lời thề sắt son, lời thề danh dự, thiêng liêng và là lời nhắc nhớ về trách nhiệm của bản thân với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Đồng chí Lại Xuân Lâm hứa tuyệt đối trung thành và nguyện hy sinh trọn đời với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đóng góp sức lực của mình góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

