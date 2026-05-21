Khẳng định mô hình doanh nghiệp nhà nước tiên phong dẫn dắt, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Phát biểu gợi mở buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trình Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới. Đây là Đề án có phạm vi rất rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta trong giai đoạn mới.

Để triển khai xây dựng Đề án này, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập đã huy động sự tham gia nghiên cứu, đóng góp của nhiều cơ quan Trung ương, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh với đóng góp nổi bật của Viettel, Ban Chỉ đạo đánh giá Tập đoàn là điển hình trong việc vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng-an ninh, đồng thời đóng góp quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, phát triển sản xuất kinh doanh, làm chủ khoa học công nghệ.

Tập đoàn cũng có đóng góp cụ thể trong lĩnh vực viễn thông, là doanh nghiệp hàng đầu trong chuyển đổi số; giữ vai trò trong dẫn dắt, cạnh tranh toàn cầu. Qua đó, rất cần nghiên cứu, đánh giá, chắt lọc những kinh nghiệm của Tập đoàn Viettel trong việc xây dựng mô hình phát triển mới của đất nước.

Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị phát biểu định hướng buổi làm việc. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Tập đoàn Viettel và các đại biểu tập trung phát biểu, phân tích một số nội dung gồm: Những nội dung trụ cột, ưu tiên để nâng cao được tự chủ chiến lược của đất nước, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động ngày càng nhanh chóng và phức tạp từ môi trường bên ngoài; Cần thay đổi cách thức, tư duy xây dựng thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách như thế nào để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó phân tích mô hình phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng-thương mại hóa cần được thể chế hóa như thế nào trong giai đoạn mới; Về mô hình phát triển các ngành kinh tế công nghệ mới, kinh tế không gian; Về mô hình phát triển và quản trị dữ liệu quốc gia; Về mô hình huy động và phân bổ nguồn lực cho đổi mới sáng tạo.

Tiếp đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng báo cáo Đoàn công tác theo các nội dung đồng chí Trưởng đoàn gợi mở.

Đồng chí cho biết Viettel đã có quá trình tự chủ nghiên cứu để có sản phẩm chiến lược. Để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần có đầu ra cho sản phẩm, vì vậy cần tạo thị trường cho sản phẩm. Về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, Tập đoàn luôn gắn các sản phẩm quân sự và dân sự, điển hình là hệ thống mạng thông tin 5G do Tập đoàn nghiên cứu.

Đồng chí Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel báo cáo đoàn công tác. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng chí cũng chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, thử nghiệm của Tập đoàn để các sản phẩm thành công theo hướng lưỡng dụng, tập trung vào phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; huy động nguồn lực cho phát triển đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cũng chia sẻ một số ý kiến về quản trị dữ liệu quốc gia, về hạ tầng viễn thông và một số vấn đề kỹ thuật khác theo yêu cầu của đoàn công tác. Các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn cũng trao đổi thêm với đoàn công tác về các nội dung cần thiết phục vụ xây dựng Đề án.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành thảo luận sôi nổi về các nội dung như: cơ chế, chính sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh mới; thương mại quốc phòng trong giai đoạn hiện nay; thu hút chuyên gia trong phát triển đổi mới sáng tạo; cơ chế phát triển doanh nghiệp công nghệ chiến lược, làm chủ công nghệ lõi, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển dữ liệu và hạ tầng AI.

Các ý kiến cũng thảo luận, đúc kết những bài học kinh nghiệm về các vấn đề đặc thù như: nâng cao năng lực làm chủ khoa học công nghệ, đánh giá cơ chế đặt hàng sản phẩm; phát triển sản phẩm lưỡng dụng; cơ chế quản trị rủi ro; đóng góp của Viettel trong nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam với quốc tế…

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập tham gia ý kiến, trao đổi với Viettel một số vấn đề để tiếp tục hoàn thiện Đề án.

Đồng chí đề nghị Viettel cung cấp thêm một số thông tin, khuyến nghị cho đề án thành phần về quốc phòng-an ninh và các nội dung quan tâm trên cơ sở tổng kết bài học kinh nghiệm của Tập đoàn, trong việc sử dụng cơ chế, nguồn lực của Nhà nước để phát triển Tập đoàn và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia ý kiến về các thành tựu của Viettel trong những năm gần đây với những đóng góp lớn cho đất nước, cả về quốc phòng và phát triển kinh tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vượt qua lắp ráp gia công, góp phần tạo ra nền công nghiệp công nghệ cao, vươn ra cạnh tranh toàn cầu.

Đồng chí mong muốn Viettel phát triển vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ mới; phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn những trao đổi của Đoàn công tác và lãnh đạo Tập đoàn Viettel đồng thời nhấn mạnh những nội dung có giá trị trong buổi làm việc. Theo đó, quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Tập đoàn Viettel là một thực tiễn sinh động, có giá trị tổng kết cao, khẳng định về mô hình doanh nghiệp nhà nước tiên phong dẫn dắt, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết hợp hài hòa nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

Thực trạng kinh nghiệm của Tập đoàn đã xác định được năng lực tự chủ chiến lược, năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những thành tựu có giá trị tổng kết cao, phản ánh rõ nét năng lực và con đường làm chủ công nghệ lõi, xây dựng hạ tầng số quốc gia của một doanh nghiệp nhà nước tiên phong; những đề xuất, kiến nghị cụ thể, có tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn về mô hình phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí đánh giá cao sự phát triển của Tập đoàn và những đóng góp cho quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, phát triển khoa học-công nghệ; cho quảng bá thương hiệu Việt Nam.

Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ có tính chiến lược.

Đồng chí cho rằng các nội dung kiến nghị về định hướng, giải pháp, nhiệm vụ được Tập đoàn Viettel đề xuất tương đối toàn diện, nhiều vấn đề cụ thể nhưng cũng rất chiến lược, dài hạn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan cũng trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất cao về sự cần thiết, đòi hỏi cấp bách phải đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Thực tiễn Viettel cho thấy đây là mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có chiến lược đúng, quy định rõ, tổ chức thực thi tốt và thể chế phù hợp. Thứ hai, thống nhất về một số nội dung, yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí nhấn mạnh những luận cứ thực tiễn, kiến nghị mà Tập đoàn Viettel cùng các đồng chí đã chia sẻ trong buổi làm việc sẽ được Đoàn Công tác tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc vào nội dung Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã tham quan một số cơ sở vật chất của Tập đoàn Viettel như Cơ sở nghiên cứu sản xuất công nghệ cao và Trung tâm Dữ liệu Viettel./.

