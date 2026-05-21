Việt Nam tham gia Triển lãm Công nghệ Quốc phòng và An ninh quốc tế tại Slovakia

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Slovakia, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Slovakia và tham dự Triển lãm Công nghệ Quốc phòng và An ninh quốc tế Bratislava (IDEB 2026) diễn ra tại thủ đô Bratislava.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tham dự sự kiện có Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák cùng nhiều thành viên Chính phủ, Quốc hội Slovakia và các đoàn đại biểu quốc tế đến từ Cộng hòa Séc, Azerbaijan, Uzbekistan, Bắc Macedonia, Moldova...

Triển lãm quy tụ hơn 150 đơn vị đến từ 17 quốc gia, trưng bày hơn 250 thiết bị quốc phòng và an ninh hiện đại.

Bên cạnh các khí tài tiêu biểu của Slovakia như pháo tự hành ShKH EVA M3 6×6 thế hệ mới, hệ thống súng cối tự hành SAM120 và xe chỉ huy di động CPV II, triển lãm còn giới thiệu nhiều công nghệ quân sự tiên tiến của các nước như hệ thống phòng không Barak MX của Israel, xe bọc thép AMV Patria của Phần Lan, xe tăng hạng nhẹ BAE của Anh, hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái Leonardo DRS M-MEP của Italy và xe bọc thép CFL-120 Karpat của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lễ khai mạc được mở đầu bằng màn trình diễn máy bay chiến đấu F-16 Block 70, trực thăng UH-60M Black Hawk và máy bay vận tải chiến thuật C-27J Spartan của Không quân Slovakia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh an ninh châu Âu cần được tăng cường thông qua việc nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng tự vệ của mỗi quốc gia.

Ông khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục là trụ cột an ninh của Slovakia và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bày tỏ ủng hộ việc châu Âu nâng cao mức độ tự chủ chiến lược trong các vấn đề an ninh và đối ngoại.

Theo Thủ tướng Fico, ngành công nghiệp quốc phòng đóng vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế Slovakia, góp phần tạo việc làm và nâng cao vị thế quốc tế của nước này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák cho biết các thiết bị được giới thiệu tại triển lãm là kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Slovakia và đối tác quốc tế, qua đó tạo ra các sản phẩm công nghệ quốc phòng hiện đại phục vụ thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matúš Šutaj Eštok cho biết lực lượng cảnh sát và cứu hỏa cứu nạn Slovakia cũng mang tới triển lãm nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống robot, thiết bị bay không người lái, tàu ngầm mini, thiết bị liên lạc di động cùng các công nghệ pháp y và giám định tiên tiến.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã cùng Thủ tướng Slovakia Robert Fico và đại diện các đoàn quốc tế tham dự nghi thức cắt băng khánh thành triển lãm./.

