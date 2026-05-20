Standard Chartered sa thải hàng nghìn nhân sự vì AI

Ngân hàng Standard Chartered của Anh ngày 19/5 thông báo kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm từ nay đến năm 2030, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay thế người lao động ở nhiều vị trí hành chính.

Cụ thể, ngân hàng này dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15% vị trí việc làm, tương đương khoảng 7.800 nhân sự. Standard Chartered hiện có khoảng 82.000 nhân viên trên toàn cầu và chưa nêu rõ việc cắt giảm sẽ diễn ra ở những quốc gia nào.

Động thái này nằm trong nỗ lực chuyển đổi sang một mô hình hoạt động tinh gọn, nhanh chóng và kết nối hơn.

Ngân hàng cho biết mục tiêu là nhằm hợp lý hóa các quy trình, cải thiện việc ra quyết định, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả nội bộ.

Thông qua những thay đổi này, Standard Chartered kỳ vọng sẽ thúc đẩy năng suất, qua đó nâng thu nhập bình quân trên mỗi nhân viên lên khoảng 20% vào năm 2028.

Việc Standard Chartered cắt giảm nhân sự phản ánh một xu hướng lớn hơn trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đang cắt giảm việc làm do mức độ thâm nhập sâu rộng của AI vào các hoạt động hàng ngày.

Trong những tháng gần đây, các "ông lớn" như tập đoàn công nghệ Amazon (Mỹ) và hãng bảo hiểm Allianz (Đức) đều đã viện dẫn AI là một nguyên nhân dẫn đến việc cắt giảm nhân sự.

Tương tự, Meta và Microsoft cũng đã sa thải hàng nghìn nhân viên trong năm nay, với lý do cần kiểm soát chi phí để dồn lực đầu tư vào lĩnh vực AI.

Mới đây nhất, công ty dịch thuật dựa trên AI DeepL cũng thông báo sẽ cắt giảm khoảng 1/4 lực lượng lao động do AI đã làm cho nhiều vị trí trở nên dư thừa./.

