Doanh nghiệp Bỉ quan tâm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tại thủ đô Brussels, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) đã phối hợp với Liên minh Bỉ-Việt (BVA) cùng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và Hà Lan (VBAB) tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại về Việt Nam.

Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Bỉ và châu Âu, nhằm tăng cường hiểu biết về môi trường kinh doanh, tiềm năng hợp tác và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đồng thời cập nhật thông tin kinh tế mới cho cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại châu Âu.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Trần Ngọc Quân, Tham tán thương mại Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và EU cho biết cộng đồng doanh nhân người Việt tại Bỉ, Luxembourg và Hà Lan (Benelux) tuy đã sinh sống lâu năm tại sở tại nhưng vẫn có nhu cầu cập nhật thường xuyên các thông tin về chính sách, môi trường đầu tư và định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo ông, việc tăng cường kết nối giữa các hội doanh nghiệp Việt kiều với các cơ quan xúc tiến thương mại sẽ góp phần xây dựng cầu nối hiệu quả, đưa doanh nghiệp Bỉ và châu Âu đến gần hơn với thị trường Việt Nam.



Ông Trần Ngọc Quân nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU sẽ phối hợp chặt chẽ với BVA cùng các hội doanh nghiệp người Việt tại khu vực Benelux để triển khai nhiều hoạt động xúc tiến quy mô lớn, qua đó thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Bỉ tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam với Bỉ cũng như với EU.



Theo ông Quân, hiện Thương vụ đang tập trung triển khai 3 nhóm hoạt động trọng điểm. Trước hết là chương trình “Vietnam International Sourcing” do Bộ Công Thương tổ chức vào tháng 9 tới nhằm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế và mời các doanh nghiệp Bỉ, châu Âu sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại.



Bên cạnh đó, Thương vụ hướng tới việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt kiều tại vùng Flandre (tiếng Hà Lan) và Wallonie (tiếng Pháp) tham dự các sự kiện về kinh tế xanh tại Việt Nam vào tháng 10 và 11 tới.



Đặc biệt, Việt Nam sẽ lần đầu tiên tham dự Tuần lễ Hydrogen châu Âu tại Brussels vào tháng 10, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác về năng lượng sạch và chuyển đổi xanh với EU.



Tham tán Trần Ngọc Quân cho biết các hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình “Vietnamese Roadshow” do Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU triển khai, nhằm quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.



Đánh giá về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU, ông Trần Ngọc Quân cho rằng quan hệ song phương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã bước sang năm thứ 7 thực thi, với phần lớn dòng thuế đã được đưa về mức 0%, tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp hai bên.



Ông Quân bày tỏ tin tưởng thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Bỉ cũng như toàn EU sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong bối cảnh EU và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, công nghệ cao và chuyển đổi số, sẽ là những trụ cột hợp tác quan trọng trong giai đoạn tới.



Về phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Trần Ngọc Quân nhận định cơ hội tại thị trường châu Âu hiện nay là rất lớn nhờ lợi thế từ EVFTA. Tuy nhiên, đây là “giai đoạn vàng” mà doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng tận dụng, bởi trong vài năm tới EU sẽ tiếp tục ký kết thêm nhiều hiệp định thương mại tự do mới, khiến mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng.



Bên cạnh cơ hội, ông nhấn mạnh thị trường EU có các tiêu chuẩn rất khắt khe về chất lượng, môi trường và phát triển bền vững. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động thích ứng với các yêu cầu mới về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.



Ông Trần Ngọc Quân cũng lưu ý việc EU đang triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) với các mức thuế cụ thể, cho thấy xu hướng chuyển từ biện pháp khuyến khích sang công cụ tài chính tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.



Ngoài ra, EU cũng tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng hơn nữa đến tiêu chuẩn sản phẩm và minh bạch chuỗi cung ứng nếu muốn phát triển bền vững tại thị trường này.



Chia sẻ bên lề hội thảo, bà Julie Mochamps, đại diện công ty Forward Global, đánh giá hội thảo là một sự kiện “thực sự thú vị và bổ ích”, bởi hiện nay tại Brussels và châu Âu chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu về Việt Nam từ văn hóa đến tiềm năng kinh tế.



Theo bà Mochamps, hội thảo giúp mang lại cái nhìn toàn diện hơn về Việt Nam, từ con người, doanh nghiệp đến bức tranh kinh tế - xã hội.

Đại diện Forward Global cho biết doanh nghiệp của bà hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý giữa EU và Việt Nam, đồng thời đặc biệt quan tâm đến triển vọng hợp tác trong các ngành chiến lược như bán dẫn.



Bà Mochamps nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp châu Âu đang có nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam nổi lên như một điểm đến tiềm năng nhờ năng lực đổi mới sáng tạo và tốc độ phát triển mạnh mẽ trong các ngành công nghệ mới.



Bà cũng đánh giá cao thành tựu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam với 19 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cùng môi trường đầu tư ngày càng cởi mở, qua đó thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.



Trong khi đó, ông Niels Veruveen, đại diện công ty Multipower, nhận định Việt Nam đang nổi lên như một thị trường đầy tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và chuỗi cung ứng.



Theo ông Veruveen, trước đây nhiều doanh nghiệp châu Âu thường tập trung tìm kiếm nhà cung ứng tại Trung Quốc, tuy nhiên hiện nay Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang trở thành lựa chọn chiến lược trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.



Đại diện Multipower cho rằng một trong những giá trị quan trọng của hội thảo là giúp doanh nghiệp châu Âu hiểu rõ hơn về văn hóa kinh doanh tại Việt Nam, vốn có nhiều khác biệt so với châu Âu, qua đó hỗ trợ quá trình chuẩn bị trước khi hợp tác hoặc đầu tư.



Theo ông Niels Veruveen, hội thảo đã mang lại nhiều góc nhìn mới về tiềm năng phát triển của Việt Nam, song doanh nghiệp của ông hiện vẫn đang trong giai đoạn khảo sát, đánh giá các phương án hợp tác trước khi triển khai dự án cụ thể.



Các ý kiến tại hội thảo cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp Bỉ và châu Âu đối với thị trường Việt Nam trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.



Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại tại Brussels tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác của doanh nghiệp châu Âu.

Với nền tảng EVFTA, định hướng phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế với Bỉ và Liên minh châu Âu trong thời gian tới./.

