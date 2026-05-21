Đà Nẵng phát triển vùng Đông Nam gắn với du lịch sinh thái và công nghệ cao

Vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam (trước đây) rộng gần 41.700 ha; trong đó, Khu kinh tế mở Chu Lai 27.040 ha, khu vực ven biển gồm các xã Duy Nghĩa, Thăng An hơn 12.000 ha và khoảng 2.700ha khu vực xã Núi Thành.

Trong 5 năm qua, vùng Đông Nam phát triển ổn định, phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang cho biết, theo định hướng, nhóm các dự án đô thị du lịch ven biển, ven sông được kết nối khu vực các xã Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Tam Xuân, Tam Anh và các phường Quảng Phú, Bàn Thạch nhằm hình thành chuỗi du lịch, dịch vụ cao cấp ven biển, ven sông, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng.

Đến nay, Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai-Trường Hải thu hút 45 dự án thứ cấp hoạt động; trong đó, có 13 dự án sản xuất lắp ráp và phân phối ôtô, 32 dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; tỷ lệ lấp đầy 85% diện tích, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 12.000 lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sân bay Chu Lai được quy hoạch là sân bay quốc tế, quy mô cấp 4F, công suất thiết kế đến năm 2030 là 10 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, định hướng hình thành Trung tâm logistics vận tải hàng không, Trung tâm đào tạo và huấn luyện bay, Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Cảng hàng không Chu Lai.

Trong những năm qua, lượng hành khách, hàng hóa thông qua Cảng hàng không Chu Lai ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không trong giai đoạn tới, việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không theo quy hoạch được duyệt là hết sức cần thiết.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang tích cực phối hợp làm việc với Bộ Xây dựng để sớm phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về khu cảng, logistics và phi thuế quan Chu Lai-Trường Hải được Thaco đầu tư và đưa vào khai thác từ năm 2014. Đến nay, dự án đã thu hút được 10 nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải hàng hóa, cung cấp hệ thống kho bãi, kinh doanh, phân phối nhựa đường, lưu trữ, trung chuyển xi măng, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động. Thaco đã đầu tư và đưa vào khai thác Bến cảng Chu Lai với 836m chiều dài bến cảng, đáp ứng tàu có tải trọng 50.000 tấn.

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, vùng Đông Nam thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 286 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 241 nghìn tỷ đồng (tương đương 8,73 tỷ USD); trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút được 262 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 161.891 tỷ đồng tương đương khoảng 4,3 tỷ USD với 195 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 128.717 tỷ đồng và 67 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 32.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 45.000-50.000 lao động.

Song song với việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, các dự án với mục tiêu cải thiện môi trường, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải,... được các cấp quan tâm, đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện, đảm bảo chất lượng môi trường ngày càng tốt hơn. Dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành; đã đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày đêm và hệ thống thu gom nước thải.

Theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng, vùng Đông Nam thành phố thuộc "Vùng phía Đông-động lực Kinh tế” là vùng động lực tăng trưởng chính của thành phố Đà Nẵng, hội tụ hạ tầng kinh tế chiến lược (các hạ tầng vận tải quan trọng như cảng hàng không Chu Lai, cảng biển Chu Lai, chuỗi đô thị ven biển (Nam Hội An-Tam Kỳ-Chu Lai); vùng tập trung các chiến lược về phát triển đô thị với cụm đô thị động lực Duy Xuyên-Thăng Bình (Nam Hội An); Tam Kỳ-Núi Thành; vùng động lực phát triển công nghiệp của Thành phố, hạt nhân là khu kinh tế mở Chu Lai với cụm ngành cơ khí ôtô.

Trên cơ sở các nhóm dự án theo lĩnh vực, nhóm các dự án về hạ tầng chủ yếu, trong giai đoạn đến năm 2050, để phù hợp với tình hình, xu thế, định hướng phát triển chung của thành phố, tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển vùng Đông Nam thành phố Đà Nẵng theo các nhóm, ngành lĩnh vực sau: Phát triển nhóm các dự án đô thị, du lịch sinh thái ven biển, ven sông; nhóm dự án ôtô và cơ khí đa dụng; nhóm các khu công nghiệp; nhóm dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không; nhóm cảng biển và logistics Chu Lai và nhóm nông nghiệp hàng hóa an toàn ứng dụng công nghệ./.

