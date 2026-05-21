Thị trường chứng khoán Mỹ dứt chuỗi 3 phiên giảm điểm liên tiếp

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 20/5, phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi ba ngày giảm điểm liên tiếp.

Động lực thúc đẩy tâm lý thị trường đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 645,47 điểm, hay 1,31%, lên 50.009,35 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 79,36 điểm, tương đương 1,08%, lên 7.432,97 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq cũng tích lũy thêm 399,65 điểm, hay 1,55%, đóng cửa ở mức 26.270,36 điểm.

Báo cáo tài chính của Nvidia - nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu và cũng là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, được giới đầu tư xem là thước đo phản ánh liệu nhu cầu chi tiêu cho AI có còn đủ mạnh để duy trì mức định giá cao ngất ngưởng của toàn ngành công nghệ hay không.

Chốt phiên, cổ phiếu Nvidia tăng 1,3%. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngoài giờ, mã này đã có sự biến động mạnh sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu quý 2 vượt kỳ vọng của thị trường, đồng thời công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD. Trước thời điểm Nvidia ra báo cáo, chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor đã tăng 4,5%.

Bà Carol Schleif, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ BMO Private Wealth ở Minneapolis, nhận định rằng nhóm ngành công nghệ và chủ đề AI một lần nữa lại đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong phiên này.

Theo bà, giới đầu tư đã gạt bỏ những lo ngại trong phiên trước về việc lãi suất tăng cùng nguy cơ lạm phát để tiếp tục đặt niềm tin vào làn sóng AI.

Một yếu tố khác hỗ trợ thị trường cổ phiếu là việc lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã hạ nhiệt trong phiên này, sau khi liên tục tăng trong ba ngày trước đó và chạm mức cao nhất trong 16 tháng.

Ngoài ra, đà tăng của thị trường chứng khoán dần được nới rộng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp gần nhất. Văn bản này cho thấy có thêm nhiều quan chức nhận định Fed nên chuẩn bị cho khả năng tăng lãi suất.

Dù vậy, theo dữ liệu mới nhất từ công cụ FedWatch của CME Group, các dự đoán về khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12 đã có sự trồi sụt sau cuộc họp, hiện ghi nhận tỷ lệ xác suất là 36,8%, giảm so với mức 42% trong phiên trước.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index nhích nhẹ 0,3 điểm, hay 0,02%, lên 1.913,23 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 1,83 điểm, hay 0,71%, lên 261,33 điểm./.

