Chứng khoán Hàn Quốc bùng nổ sau khi Samsung đạt thỏa thuận về tiền lương

Phiên sáng 21/5, thị trường chứng khoán Hàn Quốc bùng nổ sau thông tin Samsung Electronics đạt thỏa thuận tiền lương và tiền thưởng với công đoàn, qua đó tránh được cuộc tổng đình công kéo dài 18 ngày.

Thông tin cho biết chỉ số KOSPI có lúc tăng hơn 6% trong phiên giao dịch sáng 21/5, vượt vùng 7.680 điểm, trở thành một trong những thị trường tăng mạnh nhất châu Á trong ngày.

Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng mạnh sau khi ban lãnh đạo và tổ chức công đoàn đạt được thỏa thuận tiền lương vào phút chót. Thị trường coi đây là yếu tố giúp loại bỏ một trong những rủi ro lớn nhất đè nặng lên giá cổ phiếu trong những ngày qua.

Trong phiên 21/5, giá cổ phiếu Samsung Electronics mở cửa ở mức 290.000 won, tăng khoảng 6% so với phiên trước. Nhiều công ty chứng khoán Hàn Quốc đồng loạt nâng giá mục tiêu, thậm chí có nơi dự báo giá cổ phiếu có thể tiến tới mốc 500.000 won.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, tính đến 10h sáng 21/5, tổng giá trị vốn hóa thị trường của 18 công ty niêm yết thuộc Tập đoàn Samsung đạt khoảng 1.473 tỷ USD. Con số này tăng 4,79% so với ngày giao dịch trước đó.

Giới phân tích cho rằng động lực tăng giá không chỉ đến từ việc nguy cơ đình công được tháo gỡ mà còn nhờ “siêu chu kỳ AI” toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu chip nhớ.

Theo ông Ryu Hyung-geun, chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán Daishin, nền tảng ngành bán dẫn hiện rất vững chắc, trong khi quá trình định giá lại các doanh nghiệp chip nhớ đang diễn ra trên toàn cầu nhờ làn sóng tác nhân AI.

Daishin Securities đưa ra giá cổ phiếu mục tiêu 450.000 won cho Samsung Electronics. Trong khi đó, Công ty chứng khoán KB Securities nâng mạnh giá mục tiêu lên 570.000 won, cao hơn 54% so với dự báo trước đó.

Ông Kim Dong-won, Giám đốc nghiên cứu của Công ty chứng khoán KB Securities, cho rằng trước đây cổ phiếu Samsung bị kìm hãm vì rủi ro đình công, nhưng sau khi yếu tố này được gỡ bỏ, dư địa tăng trưởng sẽ lớn hơn các đối thủ cạnh tranh.

Các chuyên gia đặc biệt lạc quan về triển vọng mảng chip nhớ DRAM và HBM dành cho AI. Nhu cầu hiện vượt cung khiến các khách hàng lớn phải đặt hàng với quy mô ngày càng lớn. Với năng lực sản xuất hàng đầu thế giới, Samsung được đánh giá có lợi thế lớn trong đàm phán giá bán và cải thiện lợi nhuận.

Ngân hàng đầu tư toàn cầu JPMorgan Chase cũng duy trì khuyến nghị “mua” đối với Samsung Electronics, đánh giá việc đạt thỏa thuận với công đoàn là “tín hiệu rõ ràng cho thấy vấn đề đã được giải quyết,” qua đó xóa bỏ phần lớn bất ổn từng gây áp lực lên cổ phiếu./.

