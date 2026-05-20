Phố Wall giảm điểm khi lợi suất trái phiếu Mỹ bật tăng

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên 19/5, trong đó Nasdaq dẫn đầu đà đi xuống, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm do lo ngại lạm phát gia tăng.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 322,24 điểm, tương đương 0,65%, xuống còn 49.363,88 điểm. S&P 500 giảm 49,44 điểm, tương đương 0,67%, xuống 7.353,61 điểm, còn Nasdaq Composite mất 220,02 điểm, tương đương 0,84%, xuống 25.870,71 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh bắt đầu từ cuối tháng Ba. Thị trường cũng cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải tăng lãi suất trở lại nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sau thông báo hôm 18/5 về việc tạm hoãn kế hoạch không kích Iran dự kiến diễn ra trong ngày 19/5 (giờ địa phương), do Iran đưa ra đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các đợt tấn công quân sự nhằm vào Iran nếu cần thiết.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ và Iran đã đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán và cả hai bên đều không muốn chiến dịch quân sự tái diễn.

Giữa bối cảnh kỳ vọng lạm phát gia tăng, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng mạnh sang phiên thứ ba liên tiếp, lên 4,687% - mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, trước khi thu hẹp đà tăng và dao động quanh 4,66%.

Ông Michael James, Giám đốc điều hành kiêm chuyên viên giao dịch cổ phiếu tại Rosenblatt Securities, nhận định hiện chưa có tín hiệu tích cực nào cho thấy khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn thực chất.

Theo ông, chừng nào tình hình chưa có tiến triển rõ ràng, giá dầu và lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục ở mức cao, còn tâm lý lo ngại trên thị trường sẽ ngày càng gia tăng.

Ông cho rằng việc xung đột kéo dài mà không có diễn biến đáng kể đang khiến thị trường chứng khoán gặp nhiều sức ép hơn trong những ngày gần đây.

Các nhà giao dịch hiện đã bắt đầu nâng dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 hiện ở mức 41,7%, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm đã tăng lên 15,7%, cao hơn nhiều so với mức 4,7% của một tuần trước.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed dự kiến công bố ngày 21/5 để tìm thêm manh mối về mức độ ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách đối với việc chuyển sang lập trường trung lập thay vì thiên về nới lỏng tiền tệ.

Ông Garrett Melson, chiến lược gia tại Natixis Investment Managers Solutions, cho rằng điều khiến thị trường lo ngại không chỉ là mặt bằng lãi suất mà còn là tốc độ tăng của lợi suất. Theo ông, thị trường có thể thích nghi với đà tăng chậm và ổn định, nhưng những đợt tăng mạnh trong thời gian ngắn thường gây ra biến động lớn.

Thị trường đang chờ đợi kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Nvidia dự kiến công bố sau giờ đóng cửa phiên 20/5. Tình hình kinh doanh của công ty giá trị nhất thế giới hiện nay được theo dõi sát sao nhằm đánh giá liệu nhu cầu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) có đủ mạnh để biện minh cho mức định giá cao của nhóm cổ phiếu bán dẫn hay không.

Ông Michael James cho biết thị trường thực tế đã bắt đầu chuẩn bị cho báo cáo của Nvidia ngay từ phiên 19/5, bởi kết quả của công ty này thường tác động mạnh tới toàn bộ thị trường cũng như nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 19/5, chỉ số VN-Index giảm 15,01 điểm, hay 0,78%, xuống 1.912,93 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,25 điểm, hay 0,1%, lên 259,50 điểm./.

