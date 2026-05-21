VN-Index rời mốc 1.900 điểm, thị trường chứng khoán khép phiên trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán ngày 21/5 khép lại trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và dầu khí.

Kết thúc phiên 21/5, VN-Index giảm 16,34 điểm xuống 1.896,89 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 3,04 điểm lên 264,37 điểm và UPCOM-Index tăng 0,52 điểm lên 125,72 điểm. VN30-Index giảm nhẹ 1,43 điểm, còn 2.027,51 điểm.

Thanh khoản trên HOSE duy trì ở mức cao, đạt gần 21.700 tỷ đồng, tương ứng hơn 738 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Thị trường nghiêng nhẹ về bên mua với 320 mã tăng giá, 303 mã giảm giá, 902 mã đứng giá; ghi nhận 19 mã tăng trần và 13 mã giảm sàn.

Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu trụ; trong đó, VIC của Vingroup là mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi gần 13 điểm của VN-Index, giảm 3,53% xuống 218.700 đồng/cổ phiếu.

Cùng họ Vingroup, VHM và VRE cũng giảm điểm, trong khi VPL đi ngược xu hướng, tăng 2,07% lên 93.500 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác như GAS, GVR, BSR, FPT, CTG, STB cũng chịu áp lực bán.

Ở chiều ngược lại, một số mã như MWG, VPL, LPB, HPG, VCB và VPB góp phần nâng đỡ chỉ số.Xét theo nhóm ngành, ngân hàng diễn biến phân hóa. Các mã VCB, MBB, ACB, VPB, LPB, VIB, SHB giữ được sắc xanh, trong khi CTG, STB, TCB và BID giảm điểm.

Nhóm chứng khoán cũng chưa đồng thuận, với HCM giảm 2,36%; SSI, VND, VCI, SHS cùng giảm, trong khi VIX tăng 1,6%.

Nhóm dầu khí tiếp tục là điểm gây áp lực lớn lên thị trường khi phần lớn cổ phiếu đồng loạt giảm: BSR mất 3,46%, GAS giảm 2,68%, PLX giảm 2,05%; PVD và PVS lần lượt giảm 1,95% và 1,94%.

Ở nhóm bất động sản, lực bán lan rộng tại nhiều mã lớn như VIC, VHM, VRE, NVL, DIG, VPI, dù vẫn xuất hiện một số điểm sáng như KBC và TCH. Ngược lại, nhóm bán lẻ trở thành điểm sáng nổi bật khi MWG tăng gần 3%, đóng góp tích cực cho VN30-Index.

Đáng chú ý, cổ phiếu PC1 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tăng trần lên 20.300 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản bùng nổ hơn 27 triệu đơn vị, cao gấp khoảng hai lần mức bình quân.

Diễn biến này nối tiếp chuỗi phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi cổ phiếu từng giảm khoảng 40% trong một tháng trước đó, rồi phục hồi khoảng 15% trong ba phiên gần nhất với hai phiên tăng trần liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang giảm 1,64% xuống 48.000 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Diễn biến diễn ra sau thông tin HOSE điều chỉnh quy định giao dịch liên quan đến cổ phiếu này do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày.

Theo quy định mới, DGC vẫn được giao dịch cả ngày nhưng chỉ khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ.

Khối ngoại bán ròng rất mạnh 1.700 tỷ đồng, mạnh nhất kể từ phiên 28/4. VIC tiếp tục gây chú ý khi bị bán ròng đến 517 tỷ đồng, khắc họa rõ nét diễn biến đầy khó khăn hôm nay.

Bên cạnh đó, FPT cũng bị bán ròng hơn 316 tỷ đồng, MBB hơn 174 tỷ đồng, VHM gần 140 tỷ đồng, ACB hơn 132 tỷ đồng và TCB suýt soát mốc 100 tỷ đồng.

Trong khi đó, phe mua ròng chỉ tập trung chính vào VPB với giá trị hơn 261 tỷ đồng và VCB hơn 163 tỷ đồng.

Thị trường ngày 21/5 chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi VN-Index mất mốc 1.900 điểm, chủ yếu do lực bán ở nhóm cổ phiếu trụ và khối ngoại bán ròng lớn. Diễn biến cho thấy xu hướng phân hóa tiếp tục chi phối, dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ./.

