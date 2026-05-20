EU và Ukraine ký bản ghi nhớ về khoản vay 90 tỷ euro cho Kiev

Với việc ký MoU về hỗ trợ tài chính, Ủy ban châu Âu chắc chắn tiến tới mục tiêu giải ngân đợt đầu tiên trong gói vay hỗ trợ Ukraine - hướng tới khoản ngân sách đầu tiên trong quý 2 như đã cam kết.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Kharkiv, Ukraine ngày 19/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo RIA Novosti, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Valdis Dombrovskis thông báo Ủy ban châu Âu (EC) và Ukraine ngày 20/5 đã ký bản ghi nhớ (MoU) về việc cung cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro (105,7 tỷ USD) trong giai đoạn 2026-2027.

Trên mạng xã hội X, ông Dombrovskis viết: “Với việc ký MoU về hỗ trợ tài chính vĩ mô hôm nay, chúng tôi chắc chắn tiến tới mục tiêu giải ngân đợt đầu tiên trong gói vay hỗ trợ Ukraine - hướng tới khoản ngân sách đầu tiên trong quý 2 như đã cam kết."

Quan chức EU tuyên bố khoản hỗ trợ này sẽ “tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của Ukraine, thúc đẩy nguồn thu trong nước và củng cố cuộc chiến chống tham nhũng."

Trước đó, hôm 11/5, người phát ngôn EC Balazs Ujvari cho biết gần 6 tỷ euro trong đợt giải ngân đầu tiên trị giá 9 tỷ euro của khoản vay Ukraine sẽ được phân bổ cho lĩnh vực vũ khí, và chỉ có 3 tỷ euro được dùng để hỗ trợ ngân sách của chính quyền Kiev.

Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 26/2 thông báo hội đồng điều hành của quỹ này đã phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine, cho phép tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ USD, vài ngày sau cột mốc tròn 4 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng này thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Các nhân viên của IMF và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận cấp chuyên viên về khoản tài trợ này hồi tháng 11/2025.

Tuy nhiên, chương trình này phụ thuộc vào việc đảm bảo các cam kết tài chính và thông qua ngân sách, cùng các yếu tố khác./.

