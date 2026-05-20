Lãi suất ngân hàng ngày 20/5: Những ngân hàng có lãi suất cao nhất?

Một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất đặc biệt 9-10%/năm, nhưng chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi cực lớn.

VietBank có mức lãi suất huy động cao nhất được niêm yết lên đến 10,70%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, VietBank cho biết mức lãi suất huy động cao nhất này chỉ được dùng để tham chiếu cho lãi suất cho vay trung, dài hạn. Lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng cá nhân đang được niêm yết tại 6%/năm.

Xếp sau VietBank là PVcomBank, với mức lãi suất lên đến 10%/năm được niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12-13 tháng, nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Tại ABBank, lãi suất đặc biệt được ngân hàng niêm yết là 9,65%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng. Mức lãi suất này áp dụng cho khách hàng gửi từ 1.500 tỷ đồng, trong khi lãi suất tiết kiệm thông thường ở cùng kỳ hạn là 6,05%/năm.

Tại MSB, lãi suất tiết kiệm đặc biệt được ngân hàng niêm yết là 9%/năm cho khách hàng gửi tiền tại quầy, kỳ hạn 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngân hàng OCB cũng niêm yết lãi suất đặc biệt lên đến 8,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm số tiền từ 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 5/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.50

4.75

6.70

6.90

6.00

6.00

6.00

VPBank

4.75

4.75

6.6

6.7

6.2

6.2

6.2

TPBank

4.75

4.75

5.4

5.7

5.9

6.1

6.1

SeABank

3.95 3.95

4.95

5.3

5.95

5.95

5.95

VIB

4.75

4.75 5.7

6.5

5.9

6.0

6.0

Vietcombank

2.1

2.4

3.5

5.2

4.6

4.7

4.7

VietinBank

2.1

2.4

3.5

5.2

5.2

5.3

5.3

Agribank

2.6

2.9

4.0

5.2

5.2

5.3

5.3 BIDV

3.0

3.4

4.5

5.2

5.3

5.3

5.3

MBBank

4.5

4.7

5.9

6.3

5.8

6.4

6.4

ACB

4.4

4.65

5.3

5.8

5.0 5.0 5.0 ABBank

3.6

3.8

6.1

5.6

6.3

6.3

6.3

MSB

4.1

4.1

5.2

5.8

5.8

5.8

5.8

LPBank

4.7

4.75

6.8

7.0

7.1

7.2

7.2

GPBank

3.65

3.75

5.1

5.4

5.85

5.85

5.85

Eximbank

3.5

3.6

4.7

5.0

5.8

5.8

5.8

Kienlongbank

3.5

3.5

5.3

5.5

5.25

5.25

5.25

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

3.9

4.2

5.2

5.6

6.0

6.1

6.2

PVcomBank

4.75

4.75

5.5

5.8

6.8

6.8

6.8

Saigonbank

4.75

4.75

6.0

6.3

6.5

6.5

6.5

VietBank

4.5

4.5

6.0

6.2

6.6

6.6

6.6

HDBank

3.5

3.6

5.4

5.7

6.1

5.5

5.5

VietABank

4.5

4.7

5.9

6.0

6.3

6.4

6.4

NamABank

3.9

4.0

5.0

5.5

5.9

5.9

5.9

Vikki Bank

4.7

4.7

6.4

6.5

6.0

6.0

6.0

BAOVIET Bank

3.7

4.0

5.8

6.1

6.25

6.25

6.25

Viet Capital Bank

4.75

4.75

6.3

6.6

7.0

7.1

7.1

PG Bank

4.75

4.75

7.1

7.2

6.8

6.8

6.8

BacABank

4.55

4.55

6.3

6.4

5.5

5.5

5.5

NCB

4.6

4.75

6.3

6.6

6.3

6.3

6.3

CBBank

4.75

4.75

6.2

6.4

6.2

6.2

6.2

OCB

4.75

4.75

6.4

6.7

6.7

6.9

7.1

OceanBank 4.6 4.75 6.5 7.2 7.2 7.2 7.2

