Kinh tế

Tài chính

Lãi suất ngân hàng ngày 20/5: Những ngân hàng có lãi suất cao nhất?

Hiện nay, một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất đặc biệt 9-10%/năm, nhưng chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi cực lớn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Một số ngân hàng niêm yết mức lãi suất đặc biệt 9-10%/năm, nhưng chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi cực lớn.

VietBank có mức lãi suất huy động cao nhất được niêm yết lên đến 10,70%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Tuy nhiên, VietBank cho biết mức lãi suất huy động cao nhất này chỉ được dùng để tham chiếu cho lãi suất cho vay trung, dài hạn. Lãi suất huy động tại quầy dành cho khách hàng cá nhân đang được niêm yết tại 6%/năm.

Xếp sau VietBank là PVcomBank, với mức lãi suất lên đến 10%/năm được niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12-13 tháng, nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Tại ABBank, lãi suất đặc biệt được ngân hàng niêm yết là 9,65%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng. Mức lãi suất này áp dụng cho khách hàng gửi từ 1.500 tỷ đồng, trong khi lãi suất tiết kiệm thông thường ở cùng kỳ hạn là 6,05%/năm.

Tại MSB, lãi suất tiết kiệm đặc biệt được ngân hàng niêm yết là 9%/năm cho khách hàng gửi tiền tại quầy, kỳ hạn 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngân hàng OCB cũng niêm yết lãi suất đặc biệt lên đến 8,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm số tiền từ 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 5/2026:

Ngân hàng
1 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
18 tháng
24 tháng
36 tháng
Techcombank
4.50
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
4.75
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.70
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.90
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.00
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.00
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.00
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
VPBank
4.75
4.75
6.6
6.7
6.2
6.2
6.2
TPBank
4.75
4.75
5.4
5.7
5.9
6.1
6.1
SeABank
3.95 3.95
4.95
5.3
5.95
5.95
5.95
VIB
4.75
4.75 5.7
6.5
5.9
6.0
6.0
Vietcombank
2.1
2.4
3.5
5.2
4.6
4.7
4.7
VietinBank
2.1
2.4
3.5
5.2
5.2
5.3
5.3
Agribank
2.6
2.9
4.0
5.2
5.2
5.3
5.3
BIDV
3.0
3.4
4.5
5.2
5.3
5.3
5.3
MBBank
4.5
4.7
5.9
6.3
5.8
6.4
6.4
ACB
4.4
4.65
5.3
5.8
5.0 5.0 5.0
ABBank
3.6
3.8
6.1
5.6
6.3
6.3
6.3
MSB
4.1
4.1
5.2
5.8
5.8
5.8
5.8
LPBank
4.7
4.75
6.8
7.0
7.1
7.2
7.2
GPBank
3.65
3.75
5.1
5.4
5.85
5.85
5.85
Eximbank
3.5
3.6
4.7
5.0
5.8
5.8
5.8
Kienlongbank
3.5
3.5
5.3
5.5
5.25
5.25
5.25
SCB
1.6
1.9
2.9
3.7
3.9
3.9
3.9
SHB
3.9
4.2
5.2
5.6
6.0
6.1
6.2
PVcomBank
4.75
4.75
5.5
5.8
6.8
6.8
6.8
Saigonbank
4.75
4.75
6.0
6.3
6.5
6.5
6.5
VietBank
4.5
4.5
6.0
6.2
6.6
6.6
6.6
HDBank
3.5
3.6
5.4
5.7
6.1
5.5
5.5
VietABank
4.5
4.7
5.9
6.0
6.3
6.4
6.4
NamABank
3.9
4.0
5.0
5.5
5.9
5.9
5.9
Vikki Bank
4.7
4.7
6.4
6.5
6.0
6.0
6.0
BAOVIET Bank
3.7
4.0
5.8
6.1
6.25
6.25
6.25
Viet Capital Bank
4.75
4.75
6.3
6.6
7.0
7.1
7.1
PG Bank
4.75
4.75
7.1
7.2
6.8
6.8
6.8
BacABank
4.55
4.55
6.3
6.4
5.5
5.5
5.5
NCB
4.6
4.75
6.3
6.6
6.3
6.3
6.3
CBBank
4.75
4.75
6.2
6.4
6.2
6.2
6.2
OCB
4.75
4.75
6.4
6.7
6.7
6.9
7.1
OceanBank 4.6 4.75 6.5 7.2 7.2 7.2 7.2
(Vietnam+)
#lãi suất ngân hàng #lãi suất tiết kiệm tiền gửi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Thách thức đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ông Warsh muốn vừa giảm lãi suất ngắn hạn vừa bắt đầu bán bớt lượng trái phiếu mà Fed đang nắm giữ để chống lạm phát, tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến điều đó trở nên rất khó khăn.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.