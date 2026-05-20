Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 20/5, làn sóng chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc ngành ngân hàng Pháp khi hàng trăm chi nhánh truyền thống dần biến mất trên khắp cả nước.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn các ngân hàng lớn đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nhằm cắt giảm chi phí và thích nghi với thói quen giao dịch mới của khách hàng.

Theo số liệu được hãng nghiên cứu Infostat Marketing vừa công bố, trong năm 2025 đã có 711 điểm giao dịch ngân hàng và môi giới tín dụng đóng cửa tại Pháp. Tổng số chi nhánh trên toàn quốc giảm từ 36.422 điểm cuối năm 2024 xuống còn 35.711 điểm vào cuối năm 2025, tương đương mức giảm gần 2%. Nếu so với cuối năm 2019, nước Pháp đã mất gần 4.000 điểm giao dịch ngân hàng chỉ trong vòng 6 năm.

Dù vậy, Pháp hiện vẫn là một trong những quốc gia có mạng lưới ngân hàng dày đặc nhất châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng ứng dụng ngân hàng số, thanh toán trực tuyến và tư vấn từ xa đang khiến mô hình chi nhánh truyền thống ngày càng trở nên tốn kém và kém hiệu quả. Cùng với đó, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng số và ngân hàng trực tuyến cũng buộc các ngân hàng truyền thống phải tăng tốc thay đổi mô hình hoạt động.

Trong số các ngân hàng lớn, Société Générale là đơn vị cắt giảm mạnh nhất với 184 điểm giao dịch bị đóng cửa trong năm qua. Lần đầu tiên, mạng lưới của ngân hàng này giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 điểm trên toàn nước Pháp. Việc đóng cửa hàng loạt chi nhánh chủ yếu xuất phát từ quá trình hoàn tất sáp nhập hệ thống SG và Crédit du Nord, vốn được khởi động từ năm 2020 nhằm loại bỏ các điểm giao dịch trùng lặp.

Không dừng lại ở đó, ngân hàng này dự kiến tiếp tục đóng thêm khoảng 100 điểm giao dịch trong năm 2026. Các chi nhánh quy mô nhỏ sẽ được gom về những trung tâm lớn hơn, nơi tập trung đầy đủ chuyên viên tư vấn về tín dụng, bất động sản, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, mục tiêu là nâng cao chất lượng tư vấn và hiệu quả vận hành thay vì duy trì quá nhiều điểm giao dịch nhỏ lẻ.

BNP Paribas cũng đang tăng tốc tái cơ cấu. Trong năm 2025, ngân hàng này đã đóng cửa 76 chi nhánh, cao hơn đáng kể so với nhịp độ khoảng 50 chi nhánh mỗi năm trước đây. Ban lãnh đạo BNP Paribas cho biết tốc độ cắt giảm có thể tăng lên khoảng 70-80 chi nhánh mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, ngân hàng này khẳng định không áp dụng một chỉ tiêu đóng cửa cố định mà sẽ điều chỉnh tùy theo từng khu vực. Theo giới phân tích tài chính, các ngân hàng Pháp đang chịu áp lực lớn trong việc cải thiện “hệ số khai thác” - tức tỷ lệ chi phí trên doanh thu, một chỉ số đặc biệt được giới đầu tư quan tâm. Hiện các ngân hàng Pháp bị đánh giá đang tụt lại khá xa so với các ngân hàng Tây Ban Nha và Italy trong quá trình giảm chi phí và hiện đại hóa mô hình hoạt động.

Một chuyên gia trong ngành nhận định các ngân hàng Pháp chậm khoảng 5 năm so với các đối thủ Nam Âu về quá trình cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu tại Pháp diễn ra thận trọng hơn do các ngân hàng muốn tránh các đợt sa thải quy mô lớn có thể gây phản ứng xã hội mạnh. Thay vào đó, nhiều ngân hàng lựa chọn giải pháp không tuyển mới để thay thế những nhân viên nghỉ hưu.

Ở lĩnh vực môi giới tín dụng, tình hình có phần linh hoạt hơn. Một số công ty vẫn tiếp tục mở thêm điểm giao dịch tại các khu vực ngoại ô hoặc vùng ven đô nhằm duy trì lợi thế “gần khách hàng."

Trong khi đó, các văn phòng nhỏ tại trung tâm các thành phố lớn như Paris được sáp nhập để giảm chi phí vận hành và tập trung nguồn lực./.

Ngành ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với an toàn hệ thống Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn cho ngành tài chính - ngân hàng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị rủi ro, an ninh mạng và khả năng chống chịu hệ thống.