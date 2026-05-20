BIDV phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 77.783 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, BIDV dự kiến phát hành thêm hơn 498 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 6.8433%. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá gần 4.982 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2-3/2026. Theo đó, vốn điều lệ ngân hàng tăng từ mức 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Theo BIDV, việc tăng vốn điều lệ nhằm tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh 2026, gia tăng hiệu quả, nâng cao định hạng, thương hiệu BIDV trên thị trường, hỗ trợ thực hiện định hướng của Đảng, Chính phủ tại Nghị Quyết số 79/TW về phát triển kinh tế Nhà nước.

Quý 1/2026, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 15,6% lên 8.572 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần và nhiều mảng ngoài lãi tăng mạnh, đặc biệt hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng tới 70%.

Thu nhập chính của BIDV tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước, thu được gần 15.734 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi hầu hết đều tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+6%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+28%), lãi từ hoạt động khác (+70%). Chi phí hoạt động dù tăng 12% (6.627 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 17% lên 14.069 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của BIDV tăng nhẹ 2% so với đầu năm lên gần 3.39 triệu tỷ đồng. Trong khi cho vay khách hàng tăng 2% (gần 2.43 triệu tỷ đồng) thì tiền gửi khách hàng giảm 4% (còn 2.14 triệu tỷ đồng)./.

