Tỷ phú Bezos đề xuất miễn thuế thu nhập cho 50% người Mỹ có thu nhập thấp nhất

Chủ tịch điều hành tập đoàn Amazon Jeff Bezos ngày 20/5 đã kêu gọi chính phủ liên bang Mỹ miễn hoàn toàn thuế thu nhập đối với một nửa người dân Mỹ có thu nhập thấp nhất, cho rằng khoản đóng góp thuế của nhóm này là không đáng kể đối với ngân sách liên bang nhưng lại tạo gánh nặng lớn cho đời sống người lao động.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC, ông Bezos cho biết nhóm 1% người nộp thuế cao nhất hiện đóng góp khoảng 40% tổng nguồn thu thuế liên bang, trong khi một nửa dân số có thu nhập thấp nhất chỉ đóng góp khoảng 3%. Theo ông, tỷ lệ này “nên là 0% thay vì 3%.”

Ông Bezos lấy ví dụ về một y tá tại quận Queens của thành phố New York với thu nhập khoảng 75.000 USD/năm và cho rằng chính phủ không nên tiếp tục thu thuế từ những lao động như vậy.

Theo tỷ phú sáng lập Amazon, số tiền thu được từ nhóm thu nhập thấp là rất nhỏ so với quy mô ngân sách liên bang nhưng có thể tạo khác biệt đáng kể đối với chi tiêu sinh hoạt của các gia đình lao động.

Theo phân tích của tổ chức Tax Foundation dựa trên dữ liệu mới nhất của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), mức thuế thu nhập trung bình tại Mỹ trong năm 2023 là 14,1%. Nhóm 1% người nộp thuế cao nhất chịu mức thuế trung bình khoảng 26,3%, trong khi một nửa người nộp thuế có thu nhập thấp nhất chỉ chịu mức trung bình khoảng 3,7%.

Phát biểu của ông Bezos được đưa ra trong bối cảnh nhiều bang do đảng Dân chủ kiểm soát đang xem xét các kế hoạch tăng thuế đối với giới giàu có nhằm tăng nguồn thu ngân sách và giảm bất bình đẳng thu nhập.

Tại Quốc hội Mỹ, nhiều nghị sỹ của cả hai đảng cũng đã thúc đẩy các đề xuất giảm thuế cho người thu nhập thấp và trung lưu.

Thượng nghị sỹ Dân chủ Cory Booker trước đó đã trình dự luật “Keep Your Pay Act," đề xuất miễn thuế đối với 75.000 USD thu nhập đầu tiên của các hộ gia đình khai thuế chung, đồng thời giảm thuế theo tỷ lệ cho người độc thân và chủ hộ gia đình.

Theo ông Booker, biện pháp này có thể giúp các gia đình lao động có thêm nguồn tài chính để đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao, xử lý các tình huống khẩn cấp và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai./.

