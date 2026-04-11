Chính sách giảm thuế của ông Trump giúp gần 30 triệu người Mỹ hưởng lợi

Theo New York Post, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 10/4 cho biết gần 30 triệu người dân Mỹ đã hưởng lợi từ các chính sách giảm thuế trọng yếu của Tổng thống Donald Trump, bao gồm quy định “không đánh thuế tiền boa” và “không đánh thuế tiền làm thêm giờ."

Phát biểu tại Jefferson Valley, bang New York, ông Bessent cho biết có khoảng 5,7 triệu người khai thuế theo diện miễn thuế tiền boa, trong khi 23 triệu người khác đã tận dụng chính sách miễn thuế đối với thu nhập làm thêm giờ. Đây là hai điểm nổi bật trong đạo luật tài chính quan trọng mang tên "To và Đẹp" (OBBBA) do Tổng thống Trump đề xuất.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng chính sách miễn thuế tiền làm thêm giờ là phần có ảnh hưởng rộng lớn nhất, góp phần trực tiếp nâng cao thu nhập thực tế của người lao động. Con số 30 triệu người hiện nay đã tăng đáng kể so với mức 24,6 triệu được ghi nhận trước đó, khi thời hạn khai thuế ngày 15/4 đang đến gần.

Trong buổi gặp gỡ với các doanh nhân địa phương cùng Hạ nghị sỹ Mike Lawler, nhiều ý kiến từ cả hai đảng đã ghi nhận tác động tích cực của chính sách giảm thuế này đối với thị trường lao động và tiêu dùng.

Một chủ doanh nghiệp dịch vụ tại Yorktown cho biết chính sách miễn thuế tiền boa đã khuyến khích người lao động quay trở lại thị trường việc làm, với số lượng ứng viên gia tăng đáng kể so với những năm trước.

Theo nhận định này, người lao động nhận thấy thu nhập thực tế tăng lên rõ rệt khi không còn bị khấu trừ thuế trên tiền boa.

Một số quan chức địa phương thuộc đảng Dân chủ cũng thừa nhận hiệu quả của chính sách, cho rằng đây là tín hiệu cho thấy cần có sự điều chỉnh trong tư duy kinh tế. Trong khi đó, người lao động trong ngành dịch vụ cho biết họ có thể sử dụng trực tiếp thu nhập thay vì phải giữ lại để đóng thuế, từ đó cải thiện đời sống cá nhân.

Các nhà lãnh đạo địa phương nhận định rằng khi người dân giữ lại nhiều thu nhập hơn, mức chi tiêu sẽ gia tăng, qua đó kích thích nền kinh tế. Viễn cảnh tiêu dùng mạnh hơn trong thời gian tới được xem là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt trong các ngành dịch vụ và bán lẻ.

Ngoài ra, chính sách giảm thuế doanh nghiệp trong khuôn khổ đạo luật cũng được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty đầu tư nghiên cứu và phát triển, mở rộng tuyển dụng và duy trì hoạt động sản xuất trong nước thay vì chuyển ra nước ngoài.

Bộ trưởng Bessent cũng nhấn mạnh một sáng kiến mới dành cho thế hệ trẻ, theo đó các trẻ em sinh ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump sẽ được cấp một tài khoản đầu tư ban đầu trị giá 1.000 USD, số tiền này sẽ tăng trưởng theo thời gian cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Ông cho rằng đây là một trong những chính sách quan trọng nhất nhằm xây dựng nền tảng tài chính cho thế hệ tương lai.

Những diễn biến này được xem là minh chứng cho đường lối kinh tế ưu tiên tăng trưởng, giảm gánh nặng thuế khóa và khuyến khích lao động, một định hướng chủ đạo trong chính sách điều hành của Tổng thống Trump./.

