Thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng Việt Nam-Hàn Quốc

Việt Nam-Hàn Quốc còn nhiều dư địa thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, bán dẫn, công nghiệp thực phẩm.

Đây là nội dung được các chuyên gia chia sẻ tại “Diễn đàn hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh-Hàn Quốc năm 2026” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, chiều 20/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC chia sẻ định hướng thu hút đầu tư của TP. Hồ Chí Minh tại diễn đàn. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC cho biết, sau hơn ba thập kỷ đồng hành, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang chuyển mạnh từ hợp tác sản xuất truyền thống sang làm chủ các lĩnh vực công nghệ tương lai như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính số, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2025, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 8,03%; quý 1 năm 2026 tiếp tục đạt mức tăng GRDP 8,27%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thành phố hiện thu hút 20.813 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 142 tỷ USD từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, Hàn Quốc đứng thứ hai về số lượng dự án với 3.349 dự án, tập trung ở các lĩnh vực chế biến - chế tạo, công nghệ, thương mại, dịch vụ và logistics.

Trong giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 4 lĩnh vực trọng tâm gồm: phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế với các lĩnh vực ngân hàng số, công nghệ tài chính; phát triển hệ sinh thái AI và bán dẫn; hệ sinh thái startup và quỹ đầu tư mạo hiểm; đô thị thông minh và tăng trưởng xanh. Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng mới, doanh nghiệp thành phố có nhu cầu cấp thiết mở rộng liên kết với đối tác Hàn Quốc nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất xanh.

Ông Jung Jung-tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ông Jung Jung-tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc cũng đang dịch chuyển từ mô hình lấy xuất khẩu làm trung tâm sang hướng cân bằng và bền vững hơn thông qua liên kết chuỗi giá trị.

Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất mà đang nổi lên như một đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, diễn đàn được kỳ vọng tạo thêm các kết nối kinh doanh thực chất và cơ hội hợp tác dài hạn cho doanh nghiệp hai nước.

Trong khi đó, ông Kim Jae-shin, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc nhận định, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam hiện là đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN; đồng thời ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực. Các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại sẽ góp phần cụ thể hóa tiềm năng hợp tác, đồng thời mở rộng cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam vào sâu hơn thị trường Hàn Quốc.

Ông Kim Dae-young, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA), đánh giá Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp thực phẩm.

Hiện Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc trên toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc, như Korea Import Expo để cập nhật nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn nhập khẩu cũng như xu hướng tiêu dùng quốc tế, từ đó mở rộng thị trường xuất khẩu hiệu quả hơn.

Phân tích về chiến lược chuỗi cung ứng tại Việt Nam, ông Bok Dug-Gyou, Đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), cho biết, dù khối FDI chiếm tới 73% tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa của ngành sản xuất Việt Nam hiện mới đạt 12%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 33% của ASEAN.

Tuy nhiên, đây cũng chính là dư địa lớn để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Ông Bok Dug-Gyou cho rằng, hiệu quả đầu tư kinh doanh sẽ được nâng cao nếu nhà đầu tư tận dụng lợi thế chuyên môn hóa của từng vùng miền như miền Bắc phát triển công nghệ cao và ôtô; miền Trung mạnh về chế biến nông-thủy sản, hóa chất; miền Nam có lợi thế ở dệt may, da giày và chế biến thực phẩm.

Bên cạnh đó, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) ngày càng mở rộng tiếp tục tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam trong chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc cũng tham gia kết nối trực tiếp nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới hợp tác và xúc tiến các dự án đầu tư, thương mại trong thời gian tới./.

Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác công nghệ, năng lượng và kinh tế số Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam; đề xuất mở rộng hợp tác về công nghệ số, năng lượng sạch, đào tạo nhân lực, phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

​