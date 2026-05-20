ChatSign - công nghệ AI giúp người khiếm thính “trò chuyện” dễ dàng hơn

Các nhà nghiên cứu tại Đại học New York Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển một hệ thống có khả năng chuyển đổi lời nói thành ngôn ngữ ký hiệu và ngược lại theo thời gian thực, mở ra cơ hội cải thiện giao tiếp cho hàng triệu người khiếm thính.

Hệ thống mang tên ChatSign hoạt động bằng tiếng Arab và tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu của UAE và Mỹ.

Điểm đáng chú ý, công nghệ này không chỉ chuyển lời nói của người bình thường thành ngôn ngữ ký hiệu, mà còn có thể chuyển ngôn ngữ ký hiệu thành lời nói hoặc văn bản.

Ngôn ngữ ký hiệu là một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh sử dụng cử động bàn tay, nét mặt và chuyển động cơ thể để truyền đạt nội dung.

Người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu tại mỗi quốc gia cũng có thể dùng những hệ thống khác nhau, tương tự sự khác biệt giữa các ngôn ngữ nói.

ChatSign vận hành thông qua một nhân vật ảo (avatar) hiển thị trên màn hình. Khi người bình thường nói chuyện, AI sẽ chuyển nội dung thành các động tác ngôn ngữ ký hiệu để người khiếm thính theo dõi.

Theo chiều ngược lại, hệ thống dùng camera nhận diện động tác ký hiệu của người dùng rồi chuyển thành lời nói hoặc văn bản để người đối diện có thể hiểu.

Điều này đặc biệt hữu ích tại bệnh viện, sân bay, cơ quan công quyền, trường học, nhà hàng hoặc trung tâm thương mại - những nơi không phải lúc nào cũng có sẵn phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ người khiếm thính.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh mục tiêu của ChatSign không phải thay thế phiên dịch viên mà nhằm bổ sung khoảng trống hỗ trợ giao tiếp. Công nghệ hiện đã được thử nghiệm thực tế tại Đại học New York Abu Dhabi và đang trong giai đoạn mở rộng ứng dụng thương mại.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 430 triệu người trên toàn cầu đang bị suy giảm thính lực nghiêm trọng hoặc mất hẳn thính lực, trong đó nhiều người phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong sinh hoạt hằng ngày.

Do vậy, việc phát triển các công cụ AI như trên có thể trở thành một trong những hướng phát triển đáng chú ý của công nghệ hỗ trợ người khuyết tật trong tương lai./.

