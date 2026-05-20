TP Hồ Chí Minh tăng tốc nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tỷ lệ ứng dụng trực tiếp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ về AI đạt từ 60% trở lên trong giai đoạn 2020-2030.

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng thời tăng cường đặt hàng, thực hiện các phương án khác có liên quan, để triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số từ khu vực công lập phục vụ quản trị công, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn về nội dung Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Rà soát, cập nhật và đề xuất hoàn thiện định hướng, cơ chế, chính sách của thành phố về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng AI, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Chiến lược quốc gia và yêu cầu phát triển thực tiễn của thành phố. Tổ chức các hoạt động truyền thông, kết nối, giới thiệu các giải pháp, mô hình, sáng kiến AI phục vụ quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số trên địa bàn, trong đó ưu tiên mở rộng chất lượng phủ sóng 5G, nâng cao chất lượng hạ tầng kết nối băng rộng, kết nối Internet vạn vật (IoT) và hạ tầng phục vụ đô thị thông minh.

Nghiên cứu, hình thành năng lực tính toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, hỗ trợ các bài toán phức tạp trong các lĩnh vực như quản trị đô thị, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, hành chính công, công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Xây dựng cơ chế quản lý, chia sẻ, phân bổ và sử dụng hiệu quả tài nguyên tính toán, bảo đảm tiết kiệm, minh bạch, an toàn thông tin và phù hợp với nhu cầu của các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp.

Thành phố tiếp tục chuẩn hóa, số hóa, làm sạch và nâng cao chất lượng dữ liệu chuyên ngành; ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu cao và có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: hành chính công, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch, đất đai, xây dựng, thương mại và quản lý đô thị. Phát triển kho dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở, thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu liên thông thông qua các nền tảng tích hợp, API mở; bảo đảm kiểm soát truy cập, phân quyền khai thác và truy vết và an toàn dữ liệu.

Phát triển nền tảng và công nghệ trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thị trường trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát đối với từng đề án, dự án về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị liên quan để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo định kỳ và đột xuất.

Kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các đề án, dự án thuộc Chương trình để đáp ứng nhu cầu thực tế, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực trí tuệ nhân tạo phục vụ triển khai Đề án đô thị thông minh của thành phố.

Song song đó, thúc đẩy các sở, ban, ngành thành phố đề xuất các bài toán cụ thể để áp dụng AI vào chương trình chuyển đổi số thành phố phục vụ công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các tập đoàn công nghệ trong nước, viện nghiên cứu, trường đại học đề xuất các giải pháp giải quyết các bài toán đặt ra của các sở, ban, ngành tại thành phố, thử nghiệm và ứng dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo./.

