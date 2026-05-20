Alibaba ra dòng chip AI mới có hiệu suất cao gấp 3 lần các phiên bản trước

Ngày 20/5, Tập đoàn Alibaba đã trình làng dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên Zhenwu M890 được cho là có hiệu suất cao gấp 3 lần so với các phiên bản trước đó.

Đây là nỗ lực mới nhất của "ông lớn" công nghệ Trung Quốc nhằm đẩy mạnh phát triển các giải pháp nội địa thay thế bộ vi xử lý của Nvidia (Mỹ), trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Alibaba đã ra mắt dòng chip mới tại Hội nghị Điện toán Đám mây Alibaba thường niên diễn ra cùng ngày.

Dòng chip Zhenwu M890 do T-Head - công ty con chuyên thiết kế chip bán dẫn của Alibaba, phát triển, mang lại hiệu suất cao gấp 3 lần so với phiên bản trước đó là Zhenwu 810E. Sản phẩm này được thiết kế chuyên biệt để phục vụ làn sóng tác nhân AI - vốn có khả năng tự động thực hiện những công việc đa dạng và phức tạp.

Đại diện Alibaba cho biết bộ vi xử lý mới rất phù hợp để xử lý các yêu cầu khắt khe về bộ nhớ và khả năng truyền dữ liệu trong các tác vụ do tác nhân AI thực hiện, trong đó các mô hình phải duy trì ngữ cảnh dài và phối hợp liên tục với nhau theo thời gian thực.

Ông Zhang Guobin - nhà sáng lập website eetrend.com - dòng chip Zhenwu M890 mới ra mắt rất đúng thời điểm và "mang lại lựa chọn đáng tin cậy, không bị ảnh hưởng bởi những biến động do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gây ra, giúp các công ty AI trong nước có thể xây dựng lộ trình công nghệ dài hạn." Điều này chứng tỏ rằng trong lĩnh vực năng lực điện toán AI siêu việt, Trung Quốc hiện có một “Kế hoạch B” để không còn phụ thuộc vào Nvidia.

Theo Alibaba, đến nay tập đoàn đã xuất xưởng hơn 560.000 chip dòng Zhenwu đến hơn 400 khách hàng, trong đó có các hãng sản xuất ô tô và các công ty dịch vụ tài chính. Cũng tại hội nghị, tập đoàn đã công bố lộ trình phát triển chip trong nhiều năm tới. Theo đó, sau phiên bản M890, Alibaba dự kiến ra mắt dòng chip thế hệ tiếp theo mang tên V900 vào quý 3/2027 và tiếp tục tung ra dòng chip J900 vào quý 3/2028 với kỳ vọng hiệu suất tăng gấp 3 lần so với M890.

Giới quan sát nhận định kế hoạch trên cho thấy Trung Quốc tăng cường các nỗ lực nhằm tự chủ nguồn cung chip AI, sau khi Mỹ cấm bán các bộ vi xử lý tiên tiến nhất của Mỹ cho các khách hàng Trung Quốc.

Alibaba, tập đoàn sở hữu những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, đang tăng tốc chuyển trọng tâm sang mảng AI trong những năm gần đây. Mô hình mã nguồn mở Qwen của hãng hiện được giới lập trình ưa chuộng, đạt cột mốc hơn 1 tỷ lượt tải về kể từ khi ra mắt vào năm 2023.

Năm ngoái, tập đoàn có trụ sở tại Hàng Châu này cam kết chi hơn 380 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 53 tỷ USD) vào hạ tầng đám mây và AI trong vòng ba năm. Đây là mức cam kết lớn nhất từ trước đến nay của hãng vào lĩnh vực này./.

Google đàm phán phát triển chip AI mới với Marvell Technology Google đang đàm phán với Marvell Technology để phát triển hai chip mới, đặt mục tiêu hoàn thiện thiết kế của bộ xử lý bộ nhớ ngay trong năm tới, nhằm vận hành các mô hình AI hiệu quả hơn.