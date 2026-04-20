Google đàm phán phát triển chip AI mới với Marvell Technology

Trang tin công nghệ The Information hôm 19/4 trích dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết Google đang đàm phán với Marvell Technology để phát triển hai chip mới nhằm vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả hơn.

Một trong hai chip là bộ xử lý bộ nhớ được thiết kế để hoạt động kết hợp với bộ xử lý tensor (TPU), một loại mạch tích hợp chuyên dụng được Google phát triển đặc biệt để tăng tốc các tác vụ học máy. Chip còn lại là một TPU mới cho việc vận hành các mô hình AI.

Google đang nỗ lực biến TPU của mình thành một lựa chọn thay thế khả thi cho bộ xử lý đồ họa mà Nvidia đang làm chủ thị trường.

Doanh số bán TPU đã trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ điện toán đám mây của Google khi công ty này hướng đến việc chứng minh cho các nhà đầu tư thấy rằng các khoản đầu tư vào AI của họ đang tạo ra lợi nhuận.

Google và Marvell đặt mục tiêu hoàn thiện thiết kế của bộ xử lý bộ nhớ ngay trong năm tới trước khi chuyển giao cho sản xuất thử nghiệm./.

