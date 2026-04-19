Đức dẫn đầu thế giới về ứng dụng AI trong sản xuất công nghiệp

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố của tập đoàn giải pháp mạng Cisco, Đức hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất công nghiệp.

Với tỷ lệ ứng dụng cao hơn đáng kể mức trung bình của châu Âu và toàn cầu, AI tại Đức đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm để trở thành công cụ tối ưu hóa sản xuất và mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp.

Báo cáo của Cisco cho thấy có tới 65% doanh nghiệp công nghiệp Đức đã ứng dụng AI vào vận hành thực tế trong các quy trình sản xuất. Tỷ lệ này vượt xa mức trung bình của châu Âu (56%) và toàn cầu (61%).

Nhà quản lý Christian Korff của Cisco nhận định AI đang hiện thực hóa tiềm năng trong việc cải thiện quy trình vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Trên cơ sở kết quả khảo sát hơn 1.000 nhà quản lý tại 19 quốc gia, nghiên cứu chỉ ra rằng mục đích cốt lõi của các doanh nghiệp Đức khi đẩy mạnh ứng dụng AI là nâng cao năng suất và cắt giảm chi phí. Trong đó, các trợ lý ảo AI là ứng dụng phổ biến nhất khi được gần 75% doanh nghiệp chú trọng triển khai.

Sau giai đoạn bùng nổ kỳ vọng cách đây vài năm, hiện nay các dự án AI tại Đức đã đi vào chiều sâu, chuyển từ tâm lý thử nghiệm sang ứng dụng thực tiễn dựa trên nhận thức sâu rộng về hiệu quả công nghệ.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư vào AI đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Theo các chuyên gia, mục tiêu thu hồi vốn và phát sinh lợi nhuận trong vòng một đến hai năm là hoàn toàn khả thi. Điều này khẳng định AI không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là giải pháp quản trị kinh doanh mang lại giá trị thực.

Mặc dù sở hữu những con số ấn tượng, báo cáo cũng đưa ra cảnh báo về sự phân hóa trong tiến trình chuyển đổi số. Theo đó, vẫn còn khoảng 40% số doanh nghiệp Đức chưa hoàn thiện việc kết nối giữa bộ phận công nghệ thông tin và đội ngũ vận hành sản xuất.

Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải thu hẹp khoảng cách này nhằm đảm bảo hơn 1/3 số doanh nghiệp còn lại không bị tụt hậu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu./.

