ASEAN-EU thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và cải tổ Liên hợp quốc

Ngày 20/5, Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Áo) đã có cuộc gặp với Đại sứ Liên minh châu Âu, ông Carl Hallegard, để thảo luận hợp tác ASEAN-Liên minh châu Âu, tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và hợp tác tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại buổi tiếp, Đại sứ Liên minh châu Âu Carl Hallegard nhắc lại kết quả tốt đẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Liên minh châu Âu lần thứ 25 diễn ra ngày 28/4 vừa qua; đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động của ASEAN trong các cơ chế đa phương, đặc biệt tại các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc ở Vienna; khẳng định Liên minh châu Âu tiếp tục coi ASEAN là đối tác quan trọng trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hai bên trao đổi sâu về sáng kiến “UN80” của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc, ứng phó với khó khăn tài chính hiện nay và bảo đảm các cơ chế đa phương tiếp tục vận hành hiệu quả; nhấn mạnh yêu cầu cải tổ toàn diện Liên hợp quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, bảo đảm tính bao trùm và lợi ích của các nước đang phát triển.

Hai bên cũng nhấn mạnh cần chú trọng đặc thù của các tổ chức ở Vienna là hợp tác kỹ thuật, chuyên ngành mang lại lợi ích trực tiếp, thiết thực cho người dân các nước thành viên, do đó cần được đầu tư, phân bổ ngân sách phù hợp.

Hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề đang được thảo luận tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế hiện nay, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự đoàn kết và đồng thuận tại Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (BOG); khẳng định cần bảo đảm Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và BOG tiếp tục là các diễn đàn thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng đồng thuận, tránh đối đầu, chính trị hóa các vấn đề kỹ thuật; nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực và bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của các nước đang phát triển đối với các ứng dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình, phù hợp với các trụ cột của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc tại Vienna, ông Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc tại Vienna, ông Vũ Lê Thái Hoàng, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, ASEAN và Liên minh châu Âu chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, cần phát huy “tự chủ chiến lược tập thể” nhằm bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên và nâng cao tiếng nói của hai khu vực trong quản trị toàn cầu.

Đại sứ cho rằng Liên hợp quốc đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt, đòi hỏi các cải cách toàn diện từ việc rà soát chức năng, ưu tiên hoạt động, quy trình vận hành đến cơ cấu thể chế của các tổ chức quốc tế để thích ứng với tình hình mới. Đồng thời, Đại sứ chia sẻ những đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các tiến trình đa phương, bao gồm việc chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 tại New York (Mỹ).

Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế trong thúc đẩy ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển bền vững; cho biết Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, đặc biệt thông qua Quỹ Hợp tác kỹ thuật (TCF), trong xây dựng năng lực, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ sở hạ tầng pháp lý-kỹ thuật và thúc đẩy các ứng dụng hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, Đại sứ cảm ơn Đại sứ Liên minh châu Âu đã chia sẻ thông tin về việc Liên minh châu Âu sẽ sớm phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), coi đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; cho biết Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm đào tạo khu vực về phòng chống tội phạm mạng dành cho các nước đang phát triển, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thực thi Công ước.

Kết thúc cuộc gặp, các Đại sứ ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên minh châu Âu nhằm bảo vệ hệ thống đa phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh mạng, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới./.

