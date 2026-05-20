Ai Cập tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực phía Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 19/5, Bộ Tư lệnh phía Đông phụ trách chống khủng bố của quân đội Ai Cập đã triển khai giai đoạn chính của cuộc diễn tập Chỉ huy-Tham mưu “Somoud 4,” với sự tham dự trực tuyến của Bộ trưởng Quốc phòng và Sản xuất quân sự Ai Cập Ashraf Salem Zaher.

Tờ Al Ahram (Ai Cập) dẫn lời người phát ngôn của quân đội nước này, cho biết cuộc diễn tập kéo dài nhiều ngày này được tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch huấn luyện tác chiến của lực lượng vũ trang Ai Cập.

Nội dung diễn tập tập trung rà soát phương án tác chiến, đánh giá các quyết định được đưa ra trong quá trình điều hành chiến dịch và kiểm tra quy trình phối hợp giữa các lực lượng.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh phía Đông phụ trách chống khủng bố, Thiếu tướng Hisham Fathy Shendy, cho hay cuộc diễn tập trên nhằm duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh phía Đông phụ trách chống khủng bố là lực lượng phụ trách khu vực phía Đông Ai Cập, bán đảo Sinai (tiếp giáp Dải Gaza và Israel) và vùng phụ cận kênh đào Suez, với nhiệm vụ chống khủng bố và bảo vệ các mục tiêu chiến lược.

Cuộc diễn tập kể trên diễn ra trong bối cảnh Ai Cập tăng cường duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và các tuyến hàng hải chiến lược trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp./.

