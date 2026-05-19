Quốc hội Mỹ đã chi gần 200 tỷ USD hỗ trợ Ukraine kể từ năm 2022

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra đặc biệt Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ, kể từ tháng 2/2022, Quốc hội đã phân bổ 195 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine và tài trợ cho Chiến dịch Atlantic Resolve (OAR).

Báo cáo được công bố ngày 18/5 cho thấy trong số này, khoảng 177,76 tỷ USD đã được cam kết và 116,02 tỷ USD giải ngân đến ngày 31/3/2026.

Hiện còn 11,9 tỷ USD đã được Quốc hội duyệt nhưng chưa được cam kết cho kế hoạch hay chiến dịch cụ thể nào. Ngoài ra, hơn 61 tỷ USD có thể được giải ngân vào cuối quý.

Báo cáo cũng cho biết, Quốc hội chưa phân bổ ngân sách bổ sung cho OAR và chương trình hỗ trợ Ukraine kể từ tháng 4/2024.

Tính đến tháng Ba năm nay, hơn 180 chương trình viện trợ phi quân sự đang được triển khai cho Ukraine, với tổng giá trị gần 4 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo, Mỹ tiếp tục huấn luyện các phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16 theo kế hoạch phối hợp trong Liên minh Năng lực Không quân, do Mỹ đồng dẫn dắt cùng Đan Mạch và Hà Lan.

Trong quý 1, quân đội Mỹ đã huấn luyện 394 binh sỹ Ukraine tại Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức. Bên cạnh đó, các khóa đào tạo về hệ thống HIMARS, tên lửa phòng không PATRIOT và HAWK cũng được tiến hành nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, báo cáo nêu rõ Nga vẫn duy trì ưu thế chiến lược và tác chiến so với lực lượng vũ trang Ukraine nhờ vượt trội về số lượng trang thiết bị và nhân lực. Quân đội Ukraine đang thiếu hụt đạn dược, trang bị và nhân sự, hạn chế khả năng triển khai các chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Trong báo cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán về Ukraine vẫn bế tắc quanh các tranh chấp lãnh thổ và đảm bảo an ninh. Các cuộc tiếp xúc cấp cao vẫn chưa thể mang lại lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình.



Cùng ngày, khi đề cập tới thông tin về vòng đàm phán tiếp theo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết nước này và Mỹ vẫn duy trì liên lạc liên tục, trong đó có vấn đề Ukraine. Ông cho biết thông tin cụ thể sẽ được công bố khi thời điểm thích hợp.

Trong diễn biến liên quan, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi châu Âu nên phát huy tối đa tiềm năng ngoại giao để thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trao đổi với báo giới, bà Merkel lấy làm tiếc khi châu Âu “chưa sử dụng đủ sức mạnh ngoại giao,” nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc với Moskva không nên chỉ phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà khẳng định hỗ trợ quân sự cho Ukraine là cần thiết nhưng ngoại giao luôn là giải pháp then chốt, kể cả trong thời Chiến tranh Lạnh. Cũng theo bà Merkel, chỉ những chính trị gia châu Âu đang nắm quyền mới có thể dẫn dắt các cuộc đàm phán với Nga.

Phản hồi trước phát biểu của bà Merkel, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin và các đối tác châu Âu đã “đối thoại tích cực để tìm giải pháp hòa bình chung.”

Ông nhấn mạnh điều quan trọng là Nga sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng, lưu ý các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra giữa Ukraine và Nga với sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu./.

