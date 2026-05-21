Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero bị điều tra tham nhũng

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero đang trở thành tâm điểm của một vụ bê bối chính trị lớn sau khi bị Tòa án quốc gia nước này đưa vào diện điều tra với những cáo buộc nghiêm trọng, như tổ chức tội phạm và làm giả tài liệu liên quan đến vụ giải cứu hãng hàng không Plus Ultra.

Theo các tài liệu điều tra được công bố ngày 19/5, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng của ông Zapatero tại Madrid cùng nhiều công ty liên quan, trong đó có doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến gia đình ông.

Thẩm phán José Luis Calama đã triệu tập cựu Thủ tướng ra hầu tòa vào ngày 2/6 tới. Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha, một cựu Thủ tướng bị điều tra trong một vụ án tham nhũng quy mô lớn.

Tâm điểm vụ việc là gói cứu trợ trị giá 53 triệu euro mà chính phủ Tây Ban Nha cấp cho hãng hàng không Plus Ultra vào năm 2021, thời điểm ngành hàng không lao đao vì đại dịch COVID-19.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, ông Zapatero bị nghi đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để vận động trái quy định nhằm giúp hãng hàng không này nhận được khoản hỗ trợ từ chính phủ.

Đổi lại, Plus Ultra bị cáo buộc đã chi khoảng 1% giá trị gói cứu trợ thông qua doanh nhân Julio Martínez - một cộng sự thân cận của ông Zapatero. Các khoản tiền này được cho là ngụy trang dưới danh nghĩa phí tư vấn và luân chuyển qua nhiều công ty trung gian. Tổng số tiền mà ông Zapatero cùng gia đình bị nghi hưởng lợi bất hợp pháp lên tới khoảng 1,95 triệu euro, ngoài ra còn có nghi vấn liên quan đến các giao dịch dầu mỏ.

Các điều tra viên Cơ quan chống tội phạm kinh tế UDEF cho rằng đã tồn tại một mạng lưới gồm nhiều công ty “ma” được sử dụng để hợp thức hóa các khoản thanh toán và che giấu dòng tiền đáng ngờ.

Thẩm phán Calama nhận định ông Zapatero giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc bị nghi là “ổn định và có tổ chức” nhằm tác động tới các cơ quan công quyền để trục lợi kinh tế.

Hiện ông Zapatero đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, khẳng định ông không can thiệp vào quyết định cứu trợ Plus Ultra và mọi hoạt động tư vấn của mình đều hợp pháp.

Vụ bê bối đang gây ra một cơn địa chấn chính trị tại Tây Ban Nha. Phe đối lập hiện gây sức ép yêu cầu Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sánchez giải trình và chịu trách nhiệm chính trị, trong bối cảnh ông Sánchez được xem là đồng minh thân cận và là người kế thừa ảnh hưởng chính trị của ông Zapatero trong đảng PSOE.

Trong khi đó, chính phủ và PSOE tiếp tục lên tiếng bảo vệ cựu Thủ tướng, nhấn mạnh nguyên tắc suy đoán vô tội và cho rằng cần tôn trọng trình tự tư pháp./.

