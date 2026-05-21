Nghệ sỹ người Bỉ mang “hơi thở Việt Nam” tới Brussels

Ngày 20/5, đông đảo người Việt Nam và người Bỉ yêu Việt Nam đã có mặt trong khuôn viên Trường Nghệ thuật Uccle, Brussels, để tham dự buổi khai mạc phòng trưng bày về Việt Nam.

Những tác phẩm tranh, ảnh và nghệ thuật sắp đặt - kết quả từ chuyến đi sáng tác dài ngày đến Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc và Việt Nam hồi đầu năm 2026 - của 33 nghệ sỹ Bỉ cho thấy sự kết nối hai nền văn hóa cách nhau hơn 9.000 km: Bỉ và Việt Nam.

Ngôi nhà gạch đỏ trầm mặc của một trong những quận sang trọng nhất Brussels đông hơn thường lệ. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm của 33 tác giả Bỉ sau chuyến đi đến Hong Kong, qua Trung Quốc, rồi đến Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên Đán. Mỗi học viên mang về một góc nhìn riêng. Mỗi tác phẩm được thể hiện trên các chất liệu khác nhau, từ tranh sơn dầu, tranh vẽ phấn, tranh thêu, tranh ghép vải đến ảnh chụp màu và đen trắng. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất về cảm xúc: tình yêu với Việt Nam.

Không gian trưng bày được mở đầu bằng tác phẩm sắp đặt những chai nước mang nhãn in hình Cầu Long Biên lúc hoàng hôn hay cảnh nông dân đang làm ruộng. Những chi tiết nhỏ, nhưng đủ để dẫn dắt người xem đến với những hình ảnh Việt Nam bình dị nhưng đầy màu sắc. Mạch cảm xúc tiếp tục được cảm nhận qua 4 tấm ảnh của Anne Deliège ghi lại những khoảnh khắc tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong ngày rằm tháng Giêng.

Một người mẹ mặc áo dài đỏ dẫn con gái nhỏ bước qua sân đá rêu phong ngàn năm. Không một lời chú thích, nhưng bên dưới, trên chiếc tủ đen, là những trang ghi chép của tác giả về những cảm nhận riêng tư khi bà đặt chân đến ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Ở gian tiếp theo, những bức tranh bột màu tái hiện một cổng đền cổ mái ngói cong với màu đất nung hòa cùng xanh lá. Cạnh đó là hình ảnh một phụ nữ đội nón đỏ chèo thuyền giữa vách đá vôi Ninh Bình. Màu sắc táo bạo, nét vẽ chân thực nhưng không thiếu cảm xúc. Nổi bật nhất là tác phẩm thêu ghép vải khổ lớn treo tường. Nền cam - đỏ rực, phía trên là màu của núi rừng Tây Bắc, phía dưới là họa tiết thêu tay gợi nhớ trang phục dân tộc thiểu số và ẩn trong đó là hình ngôi sao vàng năm cánh. Tác phẩm kết hợp kỹ thuật ghép vải và thêu tay tinh tế khiến người xem thắc mắc về ranh giới giữa mỹ thuật và thủ công.

Điều làm nên giá trị thực sự của triển lãm không phải quy mô, dù 33 tác giả với hàng chục tác phẩm đa dạng là con số không nhỏ, mà là tính chân thực.

Bà Gisèle Dineur, một tác giả có tranh treo tại triển lãm chia sẻ không khó để có những tác phẩm giới thiệu tại đây bởi "Việt Nam thực sự gây ấn tượng, phong cảnh đẹp, con người nồng hậu và ẩm thực tuyệt vời."

Sự kiện cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ cộng đồng người Việt tại Brussels. Bà Vinh, một Việt kiều tại Brussels cho biết đã tham gia chương trình này từ đầu và bà cũng đã tổ chức các buổi nói chuyện, giới thiệu về Việt Nam cho các học viên trước chuyến đi. Bà cho biết những nghệ sỹ của Trường Nghệ thuật Uccle rất yêu Việt Nam. Họ thích những nghi lễ truyền thống và đặc biệt là thích ẩm thực. Bà chia sẻ: “Triển lãm này là minh chứng cho thấy những gì họ đã trải qua và cảm nhận."

Bên cạnh tình yêu với Việt Nam, các tác giả đã chọn chủ đề cho cuộc trưng bày là "Sự bốc hơi: Khi nước dâng." Đây không phải ngẫu nhiên bởi nước là linh hồn của Việt Nam. Các tác giả đều thấy vẻ đẹp của đất nước Đông Nam Á này những cánh đồng lúa nước, từ dòng sông Hồng cuồn cuộn, từ Vịnh Hạ Long huyền ảo đến những con kênh hiền hòa ở Hội An. "Nước dâng" còn gửi đi thông điệp rằng hàng triệu người dân đang đối mặt với nước biển xâm lấn từng ngày. Triển lãm, vì thế, vừa là bức thư tình gửi một vùng đất, vừa là tiếng chuông nhắc nhở.

Những người Bỉ yêu Việt Nam đã dành thời gian ghi chép, phác thảo và cảm nhận một đất nước xa xôi bằng tất cả giác quan. Họ không mang về Brussels những món quà lưu niệm. Họ mang về những tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Triển lãm dự kiến mở cửa đến hết ngày 24/5./.

