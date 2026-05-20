Tuấn Hưng rủ nghệ sỹ nhiều thế hệ cùng ngẫu hứng âm nhạc tại 'Góc ban công'

“Góc ban công” từng là một không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng - nơi người nghệ sỹ được trở về với chính mình. Không quá cầu kỳ. Không cố phô diễn. Không cần lớp vỏ hào nhoáng của một ngôi sao giải trí.

Mùa Hè 2026, nam ca sỹ Tuấn Hưng chính thức giới thiệu liveshow đặc biệt mang tên “Góc ban công 2026 - Vệt nắng” diễn ra lúc 20h ngày 13/6 tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Quần Ngựa.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Tuấn Hưng cho hay “Góc ban công” xuất phát từ tình yêu âm nhạc, sự ngẫu hứng và tinh thần cống hiến của anh, song số lượng khán giả quá đông, có thể dẫn đến những tình huống ngoài tầm kiểm soát. Đó là lý do Tuấn Hưng quyết tâm mang “Góc ban công” của mình đến một không gian sân khấu chuyên nghiệp hơn.

Ở đó, khán giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật: Một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước. Một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm - thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật, nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người.

“Góc ban công 2026” là cuộc hội ngộ của những tri kỷ âm nhạc đã cùng Tuấn Hưng đi qua nhiều dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời.

Chủ đề của năm nay “Vệt nắng” là hình ảnh phản chiếu rất rõ tinh thần âm nhạc của Tuấn Hưng. Đó không phải thứ ánh sáng chói chang để phô diễn, mà là vệt nắng len qua ban công mỗi chiều Hà Nội: Ấm áp, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một góc ký ức.

Khán giả sẽ được chứng kiến màn tái hợp đầy cảm xúc của nhóm Quả Dưa Hấu với sự góp mặt của Bằng Kiều và Tú Dưa - những người từng cùng Tuấn Hưng tạo nên thanh xuân của thế hệ 7X, 8X bằng thứ âm nhạc nồng nhiệt.

Liveshow năm nay cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa Tuấn Hưng và Lệ Quyên - người được nam ca sỹ gọi là “người tình âm nhạc” ăn ý nhất của mình.

Một điểm nhấn đặc biệt khác của chương trình là sự xuất hiện của nghệ sỹ-giảng viên Phúc Tiệp. Sự xuất hiện của anh không chỉ mang đến một màu sắc nghệ thuật sang trọng và giàu chiều sâu, mà còn hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc giao thoa thú vị giữa một Tuấn Hưng “bụi bặm” với một Phúc Tiệp chuẩn mực và hàn lâm.

Tuấn Hưng cùng êkip thực hiện liveshow trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 20/5. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình còn có sự xuất hiện của rocker Đỗ Hoàng Hiệp. Sự kết hợp giữa Tuấn Hưng và Đỗ Hoàng Hiệp được chờ đợi như cuộc gặp gỡ của hai nguồn năng lượng mạnh - những người đàn ông cùng mang tinh thần “ngựa chiến,” sống hết mình với âm nhạc và luôn cháy tới tận cùng cảm xúc mỗi khi bước lên sân khấu.

Một màu sắc đáng chú ý khác của liveshow lần này là sự xuất hiện của Đăng Khôi - nam ca sỹ từng ghi dấu với hình ảnh “hoàng tử nhạc Pop” những năm 2000 và cũng là gương mặt nhận được nhiều tình cảm từ “Anh trai vượt ngàn chông gai.”

Cuối cùng, Trần Mạnh Cường và Hà Anh sẽ làm nên những mảnh ghép trẻ trung của “Góc ban công 2026” giúp “Vệt nắng” trở nên đa sắc hơn - nơi những thế hệ nghệ sỹ, những màu sắc âm nhạc và những câu chuyện khác nhau cùng gặp gỡ trong một đêm nhạc giàu cảm xúc./.

