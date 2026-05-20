Lễ hội Đà Nẵng Food Tour: Khi ký ức hàng rong hòa nhịp cùng phố biển hiện đại

Chiều 20/5, trong khuôn khổ Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, chương trình diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm tại khu vực bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển.

Với hơn 70 gánh hàng rong cùng đoàn xích lô diễu hành, hoạt động mang đến không gian giao thoa giữa văn hóa ẩm thực truyền thống và hơi thở lễ hội hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến du lịch-ẩm thực đặc sắc của khu vực.

Không gian lễ hội đậm chất đời sống miền Trung

Diễn ra từ 17 giờ tại khu vực Công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố ven biển, “Gánh vị Đà Nẵng” được xem là một trong những điểm nhấn mới lạ của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động diễu hành, chương trình được tổ chức như một hành trình trải nghiệm văn hóa sống động, nơi người dân và du khách trực tiếp hòa mình vào không gian ẩm thực đường phố đặc trưng của miền Trung.

Trong ánh hoàng hôn bên biển Mỹ Khê, hơn 70 gánh hàng rong gánh bộ trên bãi cát, len qua dòng người cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện hình ảnh bình dị đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người dân xứ Quảng.

Từ mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu đến các loại hải sản, đặc sản núi rừng miền Trung, mỗi “gánh vị” đều mang theo một câu chuyện riêng về đời sống và văn hóa địa phương.

Không gian lễ hội trở nên sinh động với những quang gánh tre mộc mạc, trang phục truyền thống của các tiểu thương cùng âm thanh rộn ràng của phố biển. Nhiều du khách thích thú dừng chân thưởng thức món ăn, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu về nghề gánh hàng rong một hình ảnh từng rất quen thuộc trong đời sống thường nhật của người dân miền Trung.

Đồng bào Cơ Tu tại thành phố Đà Nẵng diễu hành kể câu chuyện ẩm thực và văn hóa của đồng bào mình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chị Nguyễn Thanh Mai, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng điều gây ấn tượng không chỉ là các món ăn mang đậm hương vị địa phương mà còn là cảm giác gần gũi, thân thuộc mà chương trình mang lại.

“Tiếng rao, quang gánh và khung cảnh biển chiều tạo nên trải nghiệm rất khác so với các lễ hội ẩm thực thông thường. Làm cho mình cảm nhận rõ nét đời sống văn hóa của người dân miền Trung qua từng gánh hàng,” chị Mai cho biết.

Theo Ban tổ chức, chương trình quy tụ nhiều nhóm gánh theo chủ đề như “Gánh miền ký ức,” “Gánh Hương Quê,” “Gánh Phố Biển,” “Gánh Non Xanh,” “Gánh Ba Miền,” “Gánh Năm Châu”… Qua đó, không gian lễ hội không chỉ giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương mà còn mở rộng giao lưu với tinh hoa ẩm thực trong nước và quốc tế.

Điểm đáng chú ý là việc tái hiện hình ảnh gánh hàng rong, tiếng rao và nếp sinh hoạt đời thường trong không gian lễ hội hiện đại được xem là cách làm sáng tạo nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa. Những hình ảnh tưởng chừng quen thuộc của đời sống lao động bình dân nay trở thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho lễ hội.

Theo nhiều du khách, thay vì chỉ thưởng thức món ăn trong các gian hàng cố định, việc được trực tiếp tương tác với người bán, nghe giới thiệu về món ăn và trải nghiệm không gian đường phố đã mang đến cảm giác chân thực, gần gũi hơn.

Kết hợp diễu hành nghệ thuật với trải nghiệm tương tác

Điểm đặc biệt của “Gánh vị Đà Nẵng” nằm ở cách kết hợp giữa diễu hành nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực tương tác ngoài trời, đây là mô hình còn khá mới tại các lễ hội du lịch, ẩm thực ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh các gánh hàng rong trên bãi biển, đoàn xích lô được trang trí bằng quang gánh, mô hình món ăn truyền thống và đèn lồng sắc màu di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm ven biển đã tạo nên “dòng chảy văn hóa” sống động giữa đô thị hiện đại. Âm thanh tiếng rao hòa cùng không khí sôi động của phố biển mang đến trải nghiệm đa giác quan cho du khách.

Những gánh hàng rong giới thiệu đặc sản của miền Trung. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, hoạt động nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực xứ Quảng và gia tăng trải nghiệm cho du khách trong nước, quốc tế khi đến tham quan, vui chơi tại Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, du lịch ẩm thực hiện là loại hình có tốc độ tăng trưởng mạnh trong ngành du lịch và cũng là phương thức hiệu quả để quảng bá văn hóa, con người và hình ảnh của mỗi vùng đất.

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng theo cách gần gũi, sáng tạo và giàu tính trải nghiệm hơn. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố lễ hội, sự kiện và ẩm thực hấp dẫn," bà Hoài An nhấn mạnh.

Không chỉ giới thiệu các món ăn truyền thống Việt Nam, chương trình còn mang đến nhiều món quốc tế như sushi Nhật Bản, taco Mexico hay pizza Italy, tạo nên hành trình giao thoa văn hóa đa sắc màu. Sự kết hợp giữa ẩm thực bản địa và quốc tế giúp lễ hội tiếp cận đa dạng đối tượng du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Chị Lê Thị Phượng, tiểu thương tham gia sự kiện cho rằng, chương trình không chỉ bán món ăn mà còn muốn kể câu chuyện về nghề gánh rong và ký ức phố biển Đà Nẵng. Khi du khách dừng lại nghe tiếng rao hay chụp ảnh với quang gánh, đó cũng là cách văn hóa địa phương được lan tỏa.

Theo các chuyên gia du lịch, việc gắn kết các giá trị văn hóa bản địa với hoạt động trải nghiệm, lễ hội và dịch vụ du lịch đang trở thành xu hướng phát triển bền vững của nhiều điểm đến. Đối với Đà Nẵng, những hoạt động như “Gánh vị Đà Nẵng” không chỉ góp phần làm mới sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm sức hút cho kinh tế đêm, nâng cao trải nghiệm du khách và thúc đẩy mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra từ ngày 20-24/5 tại Công viên Biển Đông, quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Với chuỗi hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác, lễ hội được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn riêng cho du lịch Đà Nẵng, đồng thời khẳng định hình ảnh thành phố biển năng động, sáng tạo trên bản đồ lễ hội-ẩm thực của khu vực./.

