Văn hóa

Truyền thông

Báo Cuba tán dương Quang Hải về kỷ lục vô tiền khoáng hậu với bóng đá Việt Nam

Báo điện tử Prensa Latina của Cuba ngày 19/5 đã dành sự chú ý đặc biệt cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau khi anh chính thức trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ngọc Duy
Các cầu thủ CAHN tri ân HLV trưởng Mano Polking khi chính thức vô địch mùa giải 2025/26. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các cầu thủ CAHN tri ân HLV trưởng Mano Polking khi chính thức vô địch mùa giải 2025/26. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo điện tử Prensa Latina của Cuba ngày 19/5 đã dành sự chú ý đặc biệt cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau khi anh chính thức trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam cùng chức vô địch sớm của Công an Hà Nội tại V.League 2025/26.

Prensa Latina nêu rõ với danh hiệu V.League mới nhất giành được ngày 17/5, Quang Hải đã nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên con số 16, vượt qua kỷ lục 15 danh hiệu trước đó của người đồng đội cũ Nguyễn Thành Lương.

Tờ báo Cuba nhấn mạnh bộ sưu tập thành tích đồ sộ của tiền vệ sinh năm 1997 không chỉ gồm các chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, mà còn đi kèm hàng loạt danh hiệu cá nhân nổi bật như Quả bóng Vàng Việt Nam 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 và Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019.

Theo Prensa Latina, ở tuổi 29, Quang Hải vẫn giữ vai trò then chốt trong màu áo Công an Hà Nội cũng như đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Với đẳng cấp, kinh nghiệm và khát khao chinh phục, tiền vệ này được đánh giá hoàn toàn có thể tiếp tục nối dài kỷ lục của mình trong những năm tới.

Công an Hà Nội đã sớm đăng quang V.League 2025/26 sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa, khi mùa giải vẫn còn ba vòng đấu nữa mới khép lại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tiền vệ Nguyễn Quang Hải #Nguyễn Quang Hải #Công an Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bài viết trên trang tin CEN (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: TTXVN phát)

Báo chí Campuchia ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc Việt Nam

Trong bài viết xuất bản nhân dịp đặc biệt này, CEN đi sâu giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của “Anh hùng dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đồng thời nhấn mạnh những thành tựu và di sản mà Người đã để lại cho Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cuộc chiến trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội và video ngắn để truyền bá tư tưởng sai lệch, đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng “lá chắn văn hóa số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.