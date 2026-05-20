Phối hợp xuất bản tuyển tập tác phẩm của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có buổi hội đàm với Trung tâm Fidel Castro Ruz nhằm trao đổi về việc xuất bản bộ sách "Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas" (Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz), đồng thời thảo luận các định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Buổi hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz, từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2026 do Tiến sĩ Réne González Barrios dẫn đầu.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Trung tâm Fidel Castro Ruz tới thăm và làm việc tại Nhà xuất bản; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Giới thiệu khái quát về Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm cho biết Nhà xuất bản được thành lập ngày 5/12/1945, là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị trung ương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng và phát triển, nhà xuất bản luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật; nghiên cứu khoa học và truyền thông lý luận, chính trị.

Hằng năm, nhà xuất bản tổ chức biên tập, xuất bản hàng trăm đầu sách, trong đó có nhiều ấn phẩm dịch bằng tiếng nước ngoài phục vụ nghiên cứu, học tập và công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh hệ thống sách in truyền thống, nhà xuất bản còn phát triển các trang sách điện tử cung cấp hàng trăm đầu sách miễn phí cho bạn đọc trong và ngoài nước, trong đó có các ấn phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm khẳng định đối với nhân dân Việt Nam, lãnh tụ Fidel Castro Ruz luôn là người bạn lớn thủy chung, gắn liền với câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.” Vì vậy, việc biên dịch, biên tập và xuất bản bộ sách "Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas" bằng các ngôn ngữ Tây Ban Nha, Anh và Việt có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm cho biết ngay sau khi nhận được đề nghị từ phía Cuba thông qua Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, nhà xuất bản đã khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị để dự án được thực hiện thuận lợi. Trong quá trình triển khai, hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác biên tập, rà soát nội dung, thiết kế và hoàn thiện bản thảo nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất cũng như giá trị chính trị, lịch sử của bộ sách.

Mặc dù có sự khác biệt lớn về múi giờ và điều kiện kết nối, các cán bộ, biên tập viên của hai bên vẫn duy trì trao đổi thường xuyên để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Trên cơ sở các bản in thử nghiệm, hai bên sẽ tiếp tục thống nhất những nội dung cuối cùng để chuẩn bị in chính thức, phấn đấu chuyển trước 100 bộ sách tiếng Tây Ban Nha bằng đường hàng không tới Cuba trước ngày 1/8/2026, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026).

Thủ tướng Cuba Fidel Castro cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc míttinh của nhân dân Quảng Trị chào mừng đoàn đại biểu Cuba đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phát biểu tại hội đàm, Tiến sỹ Réne González Barrios cảm ơn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tích cực phối hợp và hỗ trợ phía Cuba trong quá trình triển khai dự án xuất bản bộ sách. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm đặc biệt mà các cán bộ nhà xuất bản dành cho Cuba, dự án sẽ thành công tốt đẹp.

Tiến sĩ Réne González Barrios nhấn mạnh nhân dân Cuba luôn trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong những giai đoạn khó khăn. Trong bối cảnh hiện nay, việc xuất bản tuyển tập các tác phẩm của Fidel Castro là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản tư tưởng của lãnh tụ Cuba tới bạn đọc trên thế giới.

Theo đồng chí Réne González Barrios, hiện Trung tâm Fidel Castro Ruz đang triển khai dịch bộ sách sang tiếng Anh với sự tham gia của những dịch giả am hiểu sâu sắc tư tưởng và các thông điệp của Fidel Castro.

Phiên bản tiếng Việt sẽ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức thực hiện. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi để xây dựng tủ sách điện tử về Fidel Castro, đồng thời mở rộng hợp tác xuất bản các ấn phẩm về quan hệ Việt Nam-Cuba trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội đàm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm và Tiến sỹ Réne González Barrios đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trung tâm Fidel Castro Ruz.

Biên bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường phối hợp trong hoạt động biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị lý luận, chính trị, lịch sử; góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro Ruz, đồng thời tiếp tục vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến bộ sách "Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas." Đây là công trình gồm 23 tập, với tổng dung lượng khoảng 16.000 trang, tuyển chọn có hệ thống các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Fidel Castro trong suốt quá trình hoạt động cách mạng.

Bộ sách phản ánh tương đối toàn diện tư tưởng, đường lối và thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Fidel Castro; tái hiện những dấu mốc lớn của Cách mạng Cuba từ đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng đến xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, bộ sách cũng thể hiện rõ tư tưởng của Fidel Castro về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vai trò của quần chúng nhân dân, tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Không chỉ mang giá trị lịch sử và lý luận đối với Cuba, nhiều quan điểm trong bộ sách về hòa bình, công bằng xã hội, phát triển bền vững và quan hệ quốc tế vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự đối với các quốc gia đang phát triển hiện nay.

Việc phối hợp xuất bản bộ sách không chỉ góp phần tôn vinh di sản tư tưởng và thực tiễn hoạt động cách mạng của Fidel Castro Ruz mà còn là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba./.



