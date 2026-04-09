Chủ tịch Cuba chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã gửi lời chúc mừng tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi đồng chí được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 8/4 (theo giờ Cuba), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi lời chúc mừng chân thành tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi đồng chí được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong thông điệp đăng tải trên tài khoản X, Chủ tịch Cuba cũng tái khẳng định thiện chí và cam kết vững chắc trong việc tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị anh em, đoàn kết và hợp tác mang tính lịch sử và đặc biệt giữa hai nước./.

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 7/4/2026, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

