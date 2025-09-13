52 năm chuyến thăm lịch sử của Tổng Tư lệnh Fidel Castro tới Quảng Trị

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, cách đây 52 năm, vào tháng 9/1973, khi đất Quảng Trị vẫn còn ngùn ngụt khói lửa chiến tranh, một sự kiện mãi mãi ghi dấu lịch sử đoàn kết giữa nhân dân Cuba và Việt Nam: Vị lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz, đã trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, giữa lúc chiến tranh đang diễn ra.

Nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử này, Hãng thông tấn Nhà nước Cuba (ACN) đã đăng tải bài viết của tác giả Indira Ferrer Alonso về 52 năm tình anh em vô tiền khoáng hậu giữa hai dân tộc Cuba-Việt Nam.

Sáng 15/9/1973, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã đi qua cầu phao bắc qua sông Bến Hải để thể hiện tình đoàn kết của những người con đất nước Caribe với nhân dân Việt Nam anh hùng.

Cùng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông đã vẫy lá cờ chiến thắng của Lữ đoàn Khe Sanh thuộc Quân Giải phóng Trị Thiên-Huế và bước đi giữa các chiến hào, chào từng chiến sỹ.

Lời ông nói trước đám đông chiến sỹ tại cao điểm 241, vang vọng lời cam kết không lay chuyển: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."

Câu nói ấy, vẫn còn vang vọng hơn nửa thế kỷ sau, đã gói gọn bản chất của tình hữu nghị giữa hai dân tộc được vun đắp bằng sức kháng cự, phẩm giá và tinh thần quốc tế.

Tổng Tư lệnh Fidel đến quốc gia Đông Nam Á này mang theo di sản của một tổ chức mà một thập kỷ trước đó đã là tiên phong trên thế giới: Ủy ban Đoàn kết Cuba với Nam Việt Nam.

Được thành lập vào ngày 25/9/1963, theo sáng kiến của ông Fidel và do nữ anh hùng Melba Hernández làm chủ tịch, tổ chức này đã đi đầu trong việc lên án sự xâm lược của đế quốc và cung cấp hỗ trợ chính trị, tinh thần và vật chất cho nhân dân Việt Nam.

Ngày nay, 52 năm sau, chuyến thăm đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của những người đã trải qua.

Chuyến đi đó chỉ kéo dài 6 giờ, nhưng đủ để củng cố một tình bạn vĩnh cửu. Chuyến thăm Quảng Trị của Tổng Tư lệnh Fidel Castro là biểu tượng của tình anh em giữa hai quốc gia gắn kết bởi cùng một lý tưởng hòa bình, độc lập và công bằng xã hội.

Cuba và Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng nhau; Lãnh tụ Fidel sống mãi trong vòng tay vĩnh cửu ấy, vòng tay đã bất chấp chiến tranh và gieo mầm cho tình đoàn kết bất diệt.

Và như lãnh tụ Fidel Castro đã nói ngày hôm đó trên đất nước Việt Nam: "Việt Nam sẽ đẹp hơn gấp mười lần, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mơ ước. Trong công cuộc xây dựng đó, Cuba sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam"./.

Việt Nam sẽ mãi là người bạn, người đồng chí cùng chí hướng với Cuba Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ rằng Việt Nam và Cuba là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro vun đắp.