Thúc đẩy hợp tác bảo tồn, quảng bá di sản Việt Nam tại Mỹ

Ngày 18/5, tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á thuộc Viện Smithsonian (NMAA) ở Washington D.C của Mỹ đã diễn ra hội thảo chuyên đề “Reframing Vietnam” (Tái định vị Việt Nam) về hạ tầng văn hóa, bảo tồn nghệ thuật và di sản Việt Nam.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hội thảo được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham gia của khoảng 50 đại biểu là các học giả, giám tuyển, chuyên gia bảo tồn và đại diện các tổ chức văn hóa của hai nước, nhằm thúc đẩy quảng bá nghệ thuật và văn hóa Việt Nam tại Mỹ, đồng thời là cơ hội để phía Mỹ tìm hiểu thêm về văn hóa, hội họa Việt Nam cũng như trao đổi khả năng hợp tác với các đối tác trong tương lai.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn NMAA vì những đóng góp lâu dài trong nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày, qua đó giúp công chúng Mỹ hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước và con người châu Á, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh hội thảo lần này là bước đi thực chất hướng tới xây dựng quan hệ đối tác thể chế lâu dài giữa các đơn vị văn hóa Việt Nam và Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu, đào tạo chuyên gia và phát triển các triển lãm tương lai về nghệ thuật, văn hóa Việt Nam.



Về phía Mỹ, bà Danielle Bennette, Phó Giám đốc NMAA, khẳng định Bảo tàng được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa châu Á và Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hiểu biết về nghệ thuật, hiện vật và câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Bà đánh giá cao sự tham gia của đoàn Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh NMAA sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và giới thiệu di sản Việt Nam tới công chúng quốc tế.



Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và càng thêm ý nghĩa trong việc tôn vinh tư tưởng của Người về vai trò của văn hóa, giáo dục và tình hữu nghị quốc tế đối với sự phát triển đất nước.

Nội dung trao đổi của hội thảo cũng gợi mở việc tìm hiểu sâu hơn lịch sử tương tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới văn nghệ sĩ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, gắn với những tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, như họa sỹ Trần Văn Cẩn.



Chương trình có sự tham gia, điều phối và kết nối của chuyên gia bảo tồn Đỗ Bắc Vũ, cùng đại diện một số quỹ nghệ thuật và bảo tồn của Việt Nam, trong đó có Quỹ Phù Sa và Quỹ Lân Tinh.

Sự hiện diện của các quỹ và các chuyên gia thực hành đã góp phần mang tới góc nhìn đa dạng về thực trạng hạ tầng văn hóa, công tác lưu trữ, bảo tồn, nghiên cứu và giới thiệu mỹ thuật Việt Nam ra thế giới.



Kết thúc chương trình, bà Daniela Mancini, đại diện NMAA, khẳng định tính bền vững và hợp tác là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các thảo luận, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với các đối tác Việt Nam trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá di sản.



Hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực và khuôn khổ hợp tác mới giữa các cơ quan, bảo tàng, quỹ nghệ thuật và chuyên gia hai nước, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng Mỹ và quốc tế trong thời gian tới./.

“Hậu chuyển giao,” Làng Văn hóa-Du lịch có cơ hội phát triển mới thế nào? Khi kết nối đồng bộ giữa Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam với Vườn Quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, sẽ tạo trục chiến lược trong hệ thống thiết chế văn hóa, du lịch, thể thao hiện đại và các đô thị mới.

​

​

​