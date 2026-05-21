Dàn hậu Việt lan tỏa lối sống nhân ái với thông điệp “Cho đi là còn mãi”

Tham gia chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi” vừa diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội, Miss World Vietnam 2025 Phương Oanh và Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 Thu Trà đã đăng ký hiến tạng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Hai người đẹp cho biết muốn góp phần nhỏ bé có thể mang đến nhiều hơn cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ được ghép mô, tạng.

Hoa hậu Phan Phương Oanh chia sẻ cô xúc động khi được lắng nghe nhiều câu chuyện về những nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, và gia đình người hiến tạng. “Tôi tin rằng hiến tặng mô, tạng không chỉ là hành động nhân văn mà còn là cách để sự sống được tiếp nối theo một ý nghĩa đẹp đẽ nhất,” Phương Oanh bày tỏ.

Trong khi đó, Á hậu Lê Thu Trà mong muốn có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa nhận thức tích cực về việc hiến tặng mô, tạng đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ: “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người sẵn sàng đăng ký hiến tạng để mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang cần được cứu sống.”

Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, Hoa hậu Phương Oanh và Á hậu Thu Trà lựa chọn đăng ký hiến tặng mô, tạng như một hành động thiết thực để sẻ chia, góp phần truyền cảm hứng về lối sống đẹp và những giá trị tích cực đến với giới trẻ.

Với sức ảnh hưởng của mình, hai nàng hậu cũng mong muốn lan tỏa lối sống nhân ái, tinh thần trách nhiệm với xã hội cùng thông điệp ý nghĩa “Cho đi là còn mãi”./.

Hoa hậu Phương Oanh và Á hậu Thu Trà vừa đăng ký hiến tặng mô, tạng với mong muốn lan tỏa lối sống nhân ái, tinh thần trách nhiệm với xã hội cùng thông điệp ý nghĩa “Cho đi là còn mãi.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

