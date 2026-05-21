Hưng Yên: Nhức nhối nạn đốt rác gây ô nhiễm môi trường

Tại địa bàn một số xã, nhất là ở phía Bắc của tỉnh Hưng Yên do kinh tế, xã hội phát triển mạnh, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều, dẫn đến tình trạng đốt rác mạnh mẽ hơn.

Việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường, tạo ra mùi khét từ nhựa, phát tán ra môi trường xung quanh gây cảm giác ngột ngạt, khó thở; ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Đáng nói, việc đốt rác đã tồn tại từ lâu nhưng tại một số khu vực, chính quyền địa phương và cơ quan hữu quan của tỉnh Hưng Yên chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Từ nhiều năm nay, “bãi rác” lộ thiên nằm cạnh tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa phận thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo (Hưng Yên) trở thành điểm nhức nhối về ô nhiễm môi trường.

Bọ, ruồi nhặng bu đen, bay, rào rào như mưa mỗi khi có phương tiện qua lại. Cùng với đó là mùi khét từ nhựa cháy theo gió xộc thẳng vào mũi người dân khi qua đây.

Khu chứa rác trên vốn nằm cạnh đường đi ra cụm công nghiệp nên lượng công nhân, người ở trọ đi lại rất nhiều. Mỗi lần đi qua, họ lại tiện tay vứt vài túi rác.

Ngày này qua ngày khác, rác thải tại đây thường xuyên rơi vào cảnh quá tải, tràn ra đường, không kiểm soát được, đôi khi người dân vứt ra cả lòng đường cản trở giao thông đi lại.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, người dân thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo bức xúc trước tình trạng đốt rác trái quy định gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Đáng nói, “bãi rác” trên chỉ cách Khu xử lý rác tập trung Đại Công ty Trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị và công nghiệp 11 (Hưng Yên) có chừng hơn 1km. Thế nhưng, rác không được mang đi xử lý kịp thời, lớp rác này chồng lên lớp kia, bốc mùi xú uế tra tấn người dân, hủy hoại môi trường.

Từng dòng nước rỉ rác chảy ra đường đi, cánh đồng và đổ ra tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp bên cạnh.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hưng, người dân thôn Đông Mai, làm bảo vệ tại Công ty Thép Ngọc Quyền - chỉ cách bãi rác chừng 30m, hàng ngày phải hứng chịu mùi ô nhiễm cho biết, vốn trước đây không phải là khu tập kết rác, tuy nhiên do lâu dần rồi trở thành "bãi rác" bất đắc dĩ.

Bản thân ông rất bức xúc trước việc tập kết và đốt rác ở đây. Ông tiết lộ, "bãi rác" này mỗi khi đầy rác lại có người đổ dầu để đốt, vì thế khói lửa cháy gần như 24/24 giờ. Mỗi khi cháy lớn, khói cuộn lên theo gió đưa vào khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân.

Tôi mong muốn xóa bỏ bãi rác ở đây, để bảo vệ sức khỏe cho dân cư. Việc đổ rác phải đúng nơi quy định, có quy trình xử lý nghiêm ngặt. 'Bãi rác' kéo dài ngày nào, môi trường và sức khỏe người dân bị bào mòn ngày đó."

Cũng tại xã Lạc Đạo, khu tập kết rác thải của thôn Nghĩa Lộ - đối diện với Công ty bê tông đúc sẵn Tâm An luôn có lửa cháy âm ỉ. Ở đây cũng có 1 “quy trình” tập kết rồi đốt rác.

Còn tại xã Như Quỳnh nơi kinh tế phát triển bậc nhất của tỉnh Hưng Yên cũng thường xuyên thấy cảnh đốt rác gây ô nhiễm môi trường ở nhiều thôn, khu dân cư.

Sáng 19/5, nhiều người dân không khỏi bức xúc khi chứng kiến một đống rác lớn bốc cháy ngùn ngụt trên tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, lan tỏa khắp khu vực, phủ kín không gian bằng mùi nhựa cháy khét lẹt, hăng hắc khó chịu.

Theo người dân địa phương, "bãi rác" này hình thành khoảng 2 năm nay, kể từ khi dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai.

Trong thời gian chờ thi công tiếp, nhiều người đã mang rác tới tập kết tại khu đất giáp ranh giữa thôn Nhạc Miếu và thôn Thị Trung, ngay trên phần đất thuộc trục đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Dù quy mô không lớn, song bãi rác lại nằm sát khu dân cư, gần nơi người dân thường xuyên đi lại, tập thể dục và vui chơi mỗi ngày.

Mỗi lần rác bị đốt, khói và mùi độc hại nhanh chóng bao trùm nhiều khu dân cư lân cận như: Xuân Lôi, Ngải Dương, Nhạc Miếu, Thị Trung (Như Quỳnh)…

Anh Phạm Ngọc Lâm, trú tại Hà Nội, kéo vội chiếc khẩu trang dầy để ngăn mùi ô nhiễm trước khi đi qua khu vực "bãi rác." Dù vậy, ngọn lửa đỏ rực táp hơi nóng từ rác đang cháy và mùi khét khiến anh Tâm cảm thấy khó thở.

Bày tỏ bức xúc trước hành động hủy hoại môi trường, anh Lâm cho hay, thấy việc đốt rác này là không thể chấp nhận được.

Hành động của một người làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Chính quyền địa phương cần có ngay biện pháp để chấm dứt tình trạng đốt rác.

"Bãi rác" nằm trên đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô, đoạn khu vực giáp ranh giữa thôn Nhạc Miếu với Thị Trung, xã Như Quỳnh (Hưng Yên) cháy nhiều ngày đêm, chụp ngày 19/5. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Qua quan sát tại một số khu vực đổ rác được quy định, xã Lạc Đạo, xã Như Quỳnh đều có đặt tấm biển về việc cấm đốt rác. Nếu vi phạm sẽ bị phạt 1 triệu đồng. Tuy nhiên, hiệu quả thu được từ biện pháp trên là rất ít. Rác thải vẫn cháy hàng ngày, nhả khói độc vào dân cư.

Số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho thấy, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của tỉnh Hưng Yên khoảng 2.000 tấn/ngày. Lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đạt khoảng 1.909,4 tấn/ngày (chiếm 95,5%).

Ước tính lượng rác thải xử lý tại các khu xử lý chất thải tập trung khoảng 570 tấn/ngày (tỷ lệ 29,98%); trong đó, xử lý tại Khu xử lý Dị Sử 48 tấn/ngày, Khu xử lý Đại Đồng: 192 tấn/ngày, Khu xử lý Quỳnh Phụ (Công ty Thành Đạt Quỳnh Côi) 50 tấn/ngày và Công ty Cổ phần công nghệ cao Hòa Bình 160 tấn/ngày. Còn lại lượng rác thải xử lý tại các khu xử lý chất thải phân tán (hộ gia đình, một số lò đốt quy mô nhỏ của 43 xã và các bãi chôn lấp, hố ủ rác, điểm tập kết).

Cũng theo số liệu của cơ quan hữu quan tỉnh Hưng Yên, tính đến tháng 3 năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 461 điểm, bãi chôn lấp chứa rác thải tồn đọng với khối lượng 1.681.482 tấn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên lý giải, nguyên nhân của tình trạng trên là năng lực xử lý rác sinh hoạt của các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa đáp ứng đủ công suất xử lý toàn bộ lượng chất thải phát sinh hàng ngày.

Trong khi đó, hầu hết các điểm tập kết, hố ủ, bãi chôn lấp của xã, thôn đã quá tải; lò đốt nhỏ của xã hỏng hóc, xuống cấp. Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, trước mắt, tỉnh sẽ đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

Cùng đó, tiếp tục xử lý rác thải tại các bãi chôn lấp, điểm tập kết, hố ủ rác, lò đốt của các xã; nâng cao khả năng lưu chứa rác thải tại các hố ủ rác tạm thời.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền quy hoạch khu xử lý chất thải tập trung và thực hiện sớm các dự án xử lý rác thải của tỉnh đã được cấp chủ trương đầu tư./.

