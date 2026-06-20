Đồng Tháp: Dông lốc làm sập, tốc mái gần 10 căn nhà và thiệt hại nhiều hoa màu

Tối 20/6, chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp có báo cáo thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Ngãi và Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 20/6.

Trận dông lốc làm đổ ngã cây xanh, sập và tốc mái nhiều căn nhà, một số diện tích hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu của Đảng ủy phường Mỹ Ngãi, trận dông lốc gây sập và tốc mái hoàn toàn 3 căn nhà; gãy đổ 5 cây xanh; hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại khoảng 6,5ha (trong đó, thiệt hại hoàn toàn 0,8ha, thiệt hại từ 30-50% là 5,7ha). Ước tính giá trị thiệt hại ban đầu 705 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy phường Mỹ Ngãi đã lãnh, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn và các khóm khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên theo quy định; huy động lực lượng công an, quân sự, các tổ chức chính trị-xã hội của phường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt của nhân dân.

Ủy ban Nhân dân phường tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng; kịp thời đề xuất các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp thiệt hại nặng theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tại phường Cao Lãnh, mưa lớn kèm theo dông lốc trong chiều nay đã làm đổ ngã nhiều cây xanh, gãy đổ một số trụ điện, trụ viễn thông trên các tuyến đường: Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Trần Thị Nhượng, Đặng Văn Bình, Chi Lăng và một số tuyến đường khác, gây ảnh hưởng giao thông cục bộ.

Cùng với đó, làm tốc mái hoàn toàn 6 căn nhà (trong đó có 1 hộ nghèo); làm hư hỏng một số hạng mục tiểu cảnh, nhà bạt tại khu vực tổ chức Lễ hội sen. Đến 18 giờ 30 phút ngày 20/6, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh đã trực tiếp chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ; Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kịp thời cử cán bộ xuống hiện trường hỗ trợ, hướng dẫn công tác khắc phục ban đầu, thu dọn cây xanh ngã đổ, xử lý các điểm mất an toàn, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Do thiệt hại xảy ra tại nhiều vị trí trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 320, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Cao Lãnh và lực lượng dân quân phối hợp khắc phục hậu quả dông lốc.

Đến nay, các tuyến đường cơ bản đã được thu dọn, bảo đảm lưu thông; các hoạt động của Lễ hội sen vẫn được duy trì theo kế hoạch./.

Đồng Tháp: Mưa dông làm đổ ngã nhiều cây xanh ở phường Cao Lãnh Cơn mưa lớn kèm dông lốc quét qua làm gãy nhánh, tróc gốc nhiều cây xanh trên một số tuyến đường trong nội ô phường Cao Lãnh, có trường hợp cây xanh bật gốc ngã đè lên xe ôtô đang đỗ ven đường.