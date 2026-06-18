Hơn 13.000 hải cẩu voi chết vì cúm gia cầm tại đảo xa của Australia

Giới khoa học Australia cảnh báo virus cúm gia cầm độc lực cao thuộc phân nhóm H5 đang tiếp tục lan rộng tới các khu vực xa xôi và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với động vật hoang dã.

Tại vùng lãnh thổ hải ngoại của Australia là đảo Heard và quần đảo McDonald (tên tiếng Anh là Heard Island and McDonald Islands) nằm ở phía Nam Ấn Độ Dương, một chủng cúm gia cầm độc lực cao đã làm chết 13.300 cá thể hải cẩu voi con.

Đây là kết quả từ các cuộc khảo sát trên mặt đất và trên không được thực hiện vào tháng 10/2025 và tháng 1/2026.

Theo Chương trình Nam Cực Australia, một sáng kiến của Chính phủ Australia, virus cúm gia cầm làm chết hải cẩu, chim cánh cụt và nhiều loài chim biển tại quần đảo núi lửa xa xôi này thuộc phân nhóm H5.

Đây là lần đầu tiên virus được phát hiện tại một vùng lãnh thổ hải ngoại của Australia.

Hải cẩu voi phương Nam, còn được gọi là Hải tượng phương Nam, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch. Tại một số đàn sinh sản, tỷ lệ tử vong lên tới 97%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng virus nhiều khả năng đã xâm nhập vào quần đảo từ tháng 8/2025 thông qua các loài động vật hoang dã mang mầm bệnh di chuyển từ quần đảo Crozet, nằm cách đó khoảng 1.500km về phía Tây Bắc.

Đảo Heard và quần đảo McDonald nằm cách đất liền Australia khoảng 4.000 km về phía Tây Nam, không có người sinh sống và chỉ được tiếp cận khi có sự cho phép của Chính phủ Australia.

Đây là một trong những khu vực biệt lập nhất thế giới, đồng thời là nơi sinh sống của nhiều quần thể động vật biển và chim biển đặc hữu./.

Chuyên gia cảnh báo cúm gia cầm A/H9N2 có thể gây đại dịch ở người Theo ông Kelvin To, chuyên gia vi sinh lâm sàng thuộc Đại học Hong Kong, virus H9N2 - chủng cúm gia cầm phổ biến thứ hai có thể lây sang người - lại chưa được quan tâm đúng mức.