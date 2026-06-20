Australia lần đầu tiên phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trên lãnh thổ

Australia lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của virus cúm gia cầm độc lực cao thuộc phân nhóm H5 trên lãnh thổ nước này, đồng nghĩa việc biến thể virus có khả năng lây lan mạnh này đã được phát hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới.

Trước đó, châu Đại Dương là châu lục duy nhất chưa ghi nhận sự hiện diện của chủng H5N1, loại virus đã lan rộng trên toàn cầu từ năm 2020 và gây tử vong cho hàng triệu con chim cũng như nhiều loài động vật khác.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia Julie Collins, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Động vật Australia xác nhận một con chim biển di cư nâu (brown skua) được phát hiện tại bang Western Australia đã nhiễm chủng H5N1.

Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện một con chim hải âu khổng lồ (giant petrel) bị bệnh tại cùng khu vực cũng cho kết quả nghi ngờ dương tính và hiện đã cách ly để theo dõi.

Bộ trưởng Collins cho biết việc phát hiện H5N1 tại Australia là điều đáng lo ngại nhưng không nằm ngoài dự báo trong bối cảnh dịch bệnh đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Hiện chưa có dấu hiệu xảy ra tình trạng chim chết hàng loạt hoặc lây nhiễm trong các đàn gia cầm thương mại.

Chính phủ Australia đã triệu tập cuộc họp khẩn với các cơ quan phụ trách y tế động vật và nông nghiệp để thảo luận các biện pháp ứng phó trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, Canberra đã dành 113 triệu AUD (khoảng 79 triệu USD) để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ sẽ triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Theo nhận định ban đầu, virus có thể đã theo các loài chim di cư từ khu vực cận Nam Cực xâm nhập vào Australia.

Giới chức chuyên trách về thú y Australia cũng khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với chim ốm hoặc chết, đồng thời thông báo ngay cho đường dây nóng về dịch bệnh động vật khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ.

Việc H5N1 xuất hiện tại Australia làm gia tăng lo ngại đối với hệ sinh thái đặc hữu của nước này. Gần một nửa số loài chim hoang dã và 83% số loài thú tại Australia không phân bố ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Ủy viên phụ trách các loài nguy cấp của Australia Fiona Fraser cho biết nước này đã xây dựng kế hoạch bảo vệ 35 loài có nguy cơ cao thông qua các chương trình nhân giống bảo tồn. Trong số đó có quỷ Tasmania, thiên nga đen, chim cánh cụt nhỏ và sư tử biển Australia.

Các nhà khoa học cảnh báo dịch cúm gia cầm H5N1 có thể gây tác động nghiêm trọng đến quy mô quần thể của nhiều loài động vật hoang dã, tương tự những gì đã xảy ra tại các khu vực khác trên thế giới.

Trước đó, các nhà nghiên cứu Australia cho biết chủng H5N1 đã khiến hơn 13.000 hải cẩu voi non chết tại quần thể sinh sản trên đảo Heard và quần đảo McDonald ở vùng cận Nam Cực.

Quần đảo không người ở này nằm cách đất liền Australia khoảng 4.000 km về phía Tây Nam và chỉ được tiếp cận khi có sự cho phép của chính phủ, là một trong những nơi biệt lập nhất thế giới, đồng thời là môi trường sống của nhiều loài chim biển và động vật biển đặc hữu.

Giới khoa học đánh giá đây là một trong những đợt bùng phát cúm gia cầm gây tác động nghiêm trọng nhất đối với động vật hoang dã tại khu vực./.

Hơn 13.000 hải cẩu voi chết vì cúm gia cầm tại đảo xa của Australia Virus cúm gia cầm độc lực cao H5 đã làm chết hơn 13.000 hải cẩu voi con tại đảo Heard và quần đảo McDonald, lần đầu được ghi nhận tại vùng lãnh thổ hải ngoại của Australia.