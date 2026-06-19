Dịch Ebola: Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cảnh báo đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của một đợt dịch, với số ca mắc tăng nhanh và công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu mới nhất, số ca mắc Ebola đã tăng gần 40% chỉ trong tuần qua. Đến nay, DRC ghi nhận 896 ca bệnh xác nhận và 232 ca tử vong, trong khi Uganda có 19 ca mắc và 2 trường hợp tử vong.

Dịch bệnh hiện đã lan ra 33 khu vực y tế thuộc các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu ở miền Đông DRC, đồng thời vượt biên giới sang Uganda.

CDC châu Phi cho biết quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp khoảng 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda năm 2000 ở cùng giai đoạn. Đáng lo ngại, số ca mắc vẫn tiếp tục tăng hằng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả.

Đợt dịch lần này do chủng Bundibugyo của virus Ebola gây ra. Đây là chủng hiếm gặp hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt.

Đến nay mới chỉ có khoảng 74-78 bệnh nhân được xác nhận hồi phục, trong khi các phương pháp điều trị thử nghiệm vẫn đang được nghiên cứu.

Theo chuyên gia dịch tễ học Wessam Mankoula của CDC châu Phi, công tác truy vết tiếp xúc đang gặp trở ngại lớn do tình trạng mất an ninh kéo dài, địa hình hiểm trở, thiếu nhân lực và kinh phí.

Mặc dù với gần 900 ca bệnh xác nhận, số người cần theo dõi có thể lên tới từ 17.000-35.000 người, song hiện mới chỉ có khoảng 4.000-6.300 người được xác định và giám sát.

Tỉnh Ituri, nơi chiếm hơn 90% số ca bệnh, cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của xung đột kéo dài nhiều năm, khiến gần 1 triệu người phải di dời. Việc người dân thường xuyên di chuyển cùng điều kiện giao thông khó khăn đã làm phức tạp đáng kể các nỗ lực kiểm soát dịch.

Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc đã phân bổ thêm 4 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương (CERF) để hỗ trợ Uganda ứng phó với Ebola. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cho các hoạt động y tế, hậu cần, giám sát dịch tễ và kiểm soát dịch bệnh tại 29 địa phương, trong đó có các khu vực tiếp nhận người tị nạn.

Các cơ quan Liên hợp quốc cũng đang tăng cường hỗ trợ DRC thông qua việc cung cấp vật tư y tế, thiết lập các điểm kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế Kinshasa và đẩy mạnh phối hợp ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực./.

Dịch Ebola: Tâm lý né tránh bệnh viện công làm phức tạp thêm công tác ứng phó Việc đặt các bệnh viện và đội phản ứng trong trạng thái sẵn sàng được xem là bước đi cần thiết để Kenya bảo đảm phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh và hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch trong nước.

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