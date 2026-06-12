Công nghệ điều trị ung thư mới không cần sử dụng thuốc, hóa trị

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Technion - Israel vừa công bố một công nghệ điều trị ung thư mới có khả năng ức chế sự phát triển của khối u mà không cần sử dụng thuốc, hóa trị hay kháng thể.

Thành tựu này được đánh giá có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư.

Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học ACS Nano, do nghiên cứu sinh Ofri Vizenblit chủ trì dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư Assaf Zinger thuộc Khoa Kỹ thuật Hóa học Wolfson của Technion.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào ung thư vú bộ ba âm tính (TNBC), một trong những dạng ung thư vú nguy hiểm và khó điều trị nhất hiện nay.

Khác với các liệu pháp hiện nay tập trung trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư, công nghệ mới hướng đến việc thay đổi môi trường vi mô xung quanh khối u.

Theo các nhà khoa học, tế bào ung thư có thể "chiêu mộ" các đại thực bào (macrophage), biến chúng thành công cụ hỗ trợ sự phát triển của khối u và né tránh hệ miễn dịch.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phát triển các hạt nano sinh học có tên MPsomes, mô phỏng đặc tính của đại thực bào. Các hạt nano hoạt động như một "mồi nhử sinh học," cạnh tranh với các tế bào miễn dịch có hại quanh khối u, từ đó ngăn chặn các cơ chế hỗ trợ tế bào ung thư.

Thử nghiệm trên tế bào và mô hình chuột mắc ung thư vú bộ ba âm tính cho thấy các hạt nano tích tụ với nồng độ cao quanh khối u và có khả năng ức chế sự phát triển của khối u tương đương một số liệu pháp miễn dịch tiên tiến hiện nay.

Điểm đáng chú ý là hiệu quả điều trị không đến từ việc giải phóng hoạt chất như thuốc thông thường mà từ các tín hiệu sinh học trên bề mặt hạt nano, qua đó thúc đẩy những thay đổi có lợi trong hệ miễn dịch. Kết quả cho thấy số lượng tế bào miễn dịch hỗ trợ khối u giảm, trong khi các tế bào có khả năng tấn công ung thư gia tăng.

Nhóm nghiên cứu cho biết quy trình hiện có thể tạo ra khoảng 1,2 lít dung dịch hạt nano mỗi giờ. Phần lớn vật liệu sử dụng cũng thuộc nhóm được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận là an toàn, có thể giúp rút ngắn quá trình chuyển giao sang thử nghiệm lâm sàng.

Tuy nhiên, công nghệ này hiện mới ở giai đoạn tiền lâm sàng và chưa được thử nghiệm trên người.

Theo Phó Giáo sư Assaf Zinger, đây có thể là bước đột phá mang tính nền tảng, mở đường cho thế hệ liệu pháp điều trị ung thư mới an toàn và hiệu quả hơn trong tương lai./.

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