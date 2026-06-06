Phong Nha-Kẻ Bàng được vinh danh Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lần thứ 3 được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, mở ra cơ hội bảo tồn và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO diễn ra ngày 5/6 tại thành phố Hernandarias (Cộng hòa Paraguay), Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Đây là lần thứ ba Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau hai lần được ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015.

Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương./.

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