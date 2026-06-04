Ngày 3/6, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên khu vực phía Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người trên tàu thiệt mạng.

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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hơn 200 người thiệt mạng khi Mỹ mở chiến dịch tấn công tàu nghi buôn ma túy.

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân.

Hàn Quốc phát triển công nghệ động cơ methane mới cho tên lửa không gian.

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