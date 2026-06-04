Mỹ thông báo về kế hoạch xây bức tường biên giới chính

Ngày 3/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Markwayne Mullin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai đúng tiến độ kế hoạch hoàn thiện tuyến tường biên giới chính dọc biên giới phía Nam nước Mỹ vào tháng 6/2027, đồng thời tiếp tục mở rộng các hạng mục phòng thủ bổ sung nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động nhập cư trái phép và tội phạm xuyên biên giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện trong phiên điều trần về ngân sách tài khóa 2027 của DHS, ông Mullin cho biết toàn bộ các hợp đồng xây dựng liên quan đến dự án dự kiến sẽ được ký kết trước cuối tháng này. Dự án hiện đạt được những bước tiến đáng kể và đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo ông Mullin, bức tường biên giới chính đóng vai trò là lớp phòng thủ đầu tiên nhằm ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép. Tuy nhiên, trước việc các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia liên tục thay đổi phương thức hoạt động, chính phủ cũng cần xây dựng thêm các tuyến phòng thủ thứ cấp tại nhiều khu vực trọng điểm.

Bộ trưởng Mullin cho rằng các đường dây tội phạm thường xuyên tìm cách phá hoại hoặc vượt qua các hàng rào hiện có, đặc biệt tại những khu vực hẻo lánh, nơi lực lượng tuần tra biên giới gặp khó khăn trong việc phản ứng kịp thời.

Ông nhấn mạnh rằng mỗi km tường biên giới được hoàn thành sẽ góp phần thu hẹp các điểm xâm nhập mà các đối tượng phạm pháp có thể lợi dụng để vượt qua biên giới.

Bên cạnh hệ thống hàng rào vật lý, DHS cũng đang triển khai mô hình “tường thông minh” với các công nghệ giám sát hiện đại. Hệ thống này có khả năng phát hiện và xác định số lượng người xuất hiện tại các khu vực biên giới theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các phương tiện giám sát, trong đó có thiết bị bay không người lái.

Ông Mullin đánh giá công nghệ mới sẽ giúp nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý biên giới và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật trong việc phát hiện, theo dõi các hoạt động xâm nhập trái phép.

Đối với hệ thống phòng thủ thứ cấp, Bộ trưởng DHS cho biết nếu tiến độ hiện nay được duy trì cùng với sự phối hợp của các cơ quan liên quan, toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào mùa Hè năm 2028. Theo ông, khi đó hệ thống phòng thủ biên giới nhiều lớp của Mỹ sẽ cơ bản được hoàn thiện.

Bộ trưởng Mullin cũng nói rằng ông đã nhiều lần trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra tiến độ thi công, đồng thời thực hiện các chuyến khảo sát bằng đường không nhằm đánh giá tổng thể quá trình triển khai dự án.

Ông cũng cho biết một số nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ đã bày tỏ quan ngại về dự án, song DHS luôn chủ động tiếp thu và giải quyết các vấn đề nêu ra trong quá trình thực hiện./.

Mexico phản đối việc Mỹ xây dựng bức tường biên giới mới Phát biểu tại cuộc họp báo hằng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã kịch liệt phản đối việc Mỹ xây dựng một đoạn tường biên giới mới tại bang New Mexico.

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