Argentina nộp đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno thông báo nước này sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong ngày 3/6, bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei.



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại Đại hội thường niên lần thứ 43 của Viện Các nhà điều hành tài chính Argentina (IAEF), ông Quirno cho biết hồ sơ xin gia nhập sẽ được trao cho Bộ trưởng Thương mại New Zealand, nước giữ vai trò lưu chiểu hiệp định.

Ngoại trưởng Argentina Quirno nhấn mạnh CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu, đồng thời khẳng định việc tham gia hiệp định sẽ giúp Argentina tăng cường kết nối với những thị trường năng động nhất thế giới, đồng thời tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu, đầu tư và phát triển khu vực tư nhân.



CPTPP hiện là khu vực thương mại tự do lớn thứ tư thế giới, với các thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam.

Hiệp định được đánh giá là một trong những cơ chế thương mại đa phương có tiêu chuẩn cao nhất hiện nay, bao phủ nhiều lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, dịch vụ đến đầu tư và thương mại điện tử.



Chính phủ Argentina cho biết thêm mục tiêu của việc gia nhập CPTPP là mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường mới, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại và thúc đẩy tăng trưởng thông qua khu vực tư nhân.

Động thái này cũng phản ánh định hướng tăng cường hội nhập với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu.



Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP, sau Chile, Peru và Mexico, đồng thời mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại của nước này ngoài phạm vi Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur)./.

Philippines và UAE nộp đơn xin gia nhập CPTPP Các quan chức cho biết tháng 8/2025, Philippines và UAE đã nộp đơn xin gia nhập tới New Zealand, quốc gia đóng vai trò là trung tâm hành chính của hiệp định.