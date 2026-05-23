Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tại hội chợ lớn nhất Mỹ Latinh

Sự hiện diện của Việt Nam tại Hội chợ Expo ANTAD 2026 diễn ra từ ngày 19-21/5 tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco của Mexico, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp Mexico và Mỹ Latinh đối với hàng hóa Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác đầu tư với nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu Đông Nam Á.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tham dự hội chợ, Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Mexico đã tổ chức không gian quảng bá thương mại, giới thiệu môi trường đầu tư-kinh doanh, năng lực sản xuất và các ngành hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như thực phẩm chế biến, nông sản, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng và sản phẩm phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu.



Theo Ban tổ chức, Expo ANTAD 2026 là một trong những nền tảng giao thương lớn nhất của ngành bán lẻ, siêu thị, khách sạn và ẩm thực tại Mexico và Mỹ Latinh, quy tụ hơn 1.800 doanh nghiệp đến từ 70 quốc gia, thu hút khoảng 52.000 khách chuyên ngành. Hội chợ có sự tham gia của nhiều tập đoàn phân phối hàng đầu khu vực như Chedraui, Soriana, Liverpool và Waldos.



Doanh nghiệp quốc tế tham quan, tìm hiểu tại gian hàng Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến năm nay là việc Thương vụ Việt Nam tích cực giới thiệu Hội chợ Vietnam International Sourcing 2026, dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3-5/9.

Nhiều nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối của Mexico bày tỏ khả năng sẽ đến Việt Nam tìm kiếm nguồn cung trực tiếp, mở rộng mạng lưới đối tác và thiết lập chuỗi cung ứng ổn định với doanh nghiệp Việt Nam.



Theo Trưởng Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Thị Trang, ngày càng nhiều doanh nghiệp Mexico nhìn nhận Việt Nam không chỉ là thị trường xuất khẩu tiềm năng mà còn là trung tâm sản xuất có sức cạnh tranh cao tại châu Á.

Bà khẳng định việc kết nối trực tiếp thông qua các hội chợ chuyên ngành như Vietnam International Sourcing sẽ giúp doanh nghiệp hai bên rút ngắn khoảng cách thị trường, tăng khả năng ký kết hợp đồng và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn.



Trong khuôn khổ hội chợ, Thương vụ Việt Nam tại Mexico đã làm việc với nhiều nhà nhập khẩu, đối tác logistics và chuỗi bán lẻ lớn nhằm tìm hiểu nhu cầu thị trường cũng như khả năng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều đối tác đánh giá hàng hóa Việt Nam ngày càng cải thiện về chất lượng, mẫu mã và khả năng đáp ứng đơn hàng lớn, đặc biệt ở nhóm thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng.



Theo Trưởng Văn phòng Thương vụ, cạnh tranh thương mại quốc tế tại Mexico ngày càng gay gắt cùng sự hiện diện quy mô lớn của doanh nghiệp đến từ châu Á, Bắc Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Điều này đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, gia tăng sự hiện diện trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam tại các hội chợ quốc tế và xây dựng hình ảnh hàng Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và có chiều sâu hơn tại thị trường Mỹ Latinh.



Theo kế hoạch, Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Mexico sẽ tiếp tục triển khai hoạt động xúc tiến tại các diễn đàn và hội chợ lớn như Congreso COMCE lần thứ 32, EXPOCOMER Panama và Expo ANTAD 2027 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng mạng lưới đối tác, tiếp cận sâu hơn hệ thống phân phối khu vực Mỹ Latinh và tiếp tục quảng bá Vietnam International Sourcing tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.



Số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam cho thấy kim ngạch song phương Việt Nam-Mexico trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 3,22 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 2,75 tỷ USD, tăng 34%, còn nhập khẩu đạt 471,16 triệu USD, tăng 42,5%./.

