Mỹ để ngỏ khả năng xây dựng “mối quan hệ mới” với Cuba

Ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không tìm kiếm leo thang quân sự với Cuba, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Sẽ không có sự leo thang. Tôi không nghĩ là cần thiết phải có.”

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gửi thông điệp bằng tiếng Tây Ban Nha tới người dân Cuba, trong đó đề cập khả năng xây dựng “một mối quan hệ mới” giữa Washington và La Habana.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ (SOUTHCOM) thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã tiến vào vùng biển Caribe.

Nhóm tác chiến bao gồm tàu sân bay USS Nimitz cùng các máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, vận tải cơ C-2A Greyhound, trực thăng MH-60 Seahawk, khu trục hạm USS Gridley và tàu tiếp vận USNS Patuxent.

SOUTHCOM mô tả USS Nimitz là “biểu tượng của năng lực sẵn sàng chiến đấu và hiện diện quân sự” với tầm hoạt động và hỏa lực lớn.

Động thái triển khai tàu sân bay diễn ra cùng ngày Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba liên quan đến việc bắn rơi hai máy bay do tổ chức “Brothers to the Rescue” có trụ sở tại Miami (Mỹ) điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2/1996.

Theo một quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến duy trì nhóm tác chiến USS Nimitz tại khu vực Caribe ít nhất vài ngày.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Viện Hải quân Mỹ cho thấy nhiều chiến hạm khác của Mỹ cũng đang hoạt động tại Caribe, gồm tàu đổ bộ USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale, tuần dương hạm USS Lake Erie và tàu tác chiến ven bờ USS Billings.

Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Cuba đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz.

Tuyên bố nêu rõ rằng Chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để thực hiện hành động này, đồng thời nhấn mạnh việc "Brothers to the Rescue" nhiều lần vi phạm không phận Cuba vì mục đích thù địch là điều ai cũng biết.

Theo La Habana, Chính phủ Mỹ đã bỏ qua nhiều khiếu nại chính thức mà Cuba đã gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) trong giai đoạn đó liên quan đến hơn 25 vụ vi phạm nghiêm trọng và cố ý không phận Cuba do các tổ chức nói trên thực hiện từ năm 1994 đến năm 1996, vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ.

Phản ứng của Cuba đối với việc vi phạm không phận của mình là một hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng.

Cuba tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm, được Hiến chương Liên hợp quốc công nhận./.

Cuba tái khẳng định không đàm phán cải cách chính trị với Mỹ Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh rằng Cuba sẽ không bao giờ thảo luận với Mỹ những vấn đề liên quan đến chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của người dân Cuba.