Thủ tướng Canada khẳng định vẫn duy trì hợp tác quốc phòng với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định hợp tác quốc phòng với Mỹ vẫn tiếp tục, đồng thời Canada sẽ mở rộng hợp tác với các đồng minh khác nhằm đa dạng hóa quan hệ quốc phòng.

Thanh Hải
Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Ngày 20/5, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Ottawa không quá bận tâm việc Mỹ tuyên bố tạm dừng tham gia Hội đồng Quốc phòng Liên hợp Thường trực - cơ chế hợp tác quốc phòng song phương được thành lập từ năm 1940.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Carney nhấn mạnh hội đồng này có lịch sử lâu đời nhưng Canada có nhiều kênh hợp tác quốc phòng chặt chẽ khác với Mỹ, do đó động thái trên không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự chung.

Ông khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn tiếp tục, đồng thời Canada sẽ mở rộng hợp tác với các đồng minh khác nhằm đa dạng hóa quan hệ quốc phòng.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby tuyên bố rằng Washington “tạm dừng” tham gia hội đồng, với lý do Canada chưa đạt tiến triển rõ rệt trong các cam kết quốc phòng.

Về phía Canada, Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty không trả lời trực tiếp về vấn đề này, mà nhấn mạnh hàng loạt kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, bao gồm mua một hạm đội tàu khu trục lớp River mới cho Hải quân, chi hàng chục tỷ USD để nâng cấp thiết bị của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và lên kế hoạch sớm mua một hạm đội tàu ngầm mới.

Đầu năm nay, Canada và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo rằng các ước tính cho thấy nước này lần đầu tiên đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng chiếm 2% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) vào năm 2025.

Mặc dù vậy, một số ý kiến trong giới chuyên gia tài chính cho rằng Ottawa chưa công bố rõ kế hoạch cân đối ngân sách để đáp ứng mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035.

Tuy nhiên, Thủ tướng Carney lưu ý rằng còn quá sớm để đưa ra kế hoạch dài hạn trong bối cảnh chiến tranh hiện đại thay đổi nhanh chóng, đặc biệt với sự phát triển của thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo, như thực tế tại Ukraine.

Ông cũng cho biết các mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO có thể sẽ được xem xét điều chỉnh vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)
