World Cup 2026: Ván cược nâng tầm vị thế của Kansas City

Đối với nhiều người và ở nhiều khía cạnh, việc Kansas City – thành phố lớn nhất của tiểu bang Missouri – nằm trong danh sách các thành phố đăng cai FIFA World Cup 2026 là một lựa chọn khá bất ngờ.

Đây là thành phố ít dân nhất trong số 11 thành phố của Mỹ đăng cai World Cup và chưa từng tổ chức Thế vận hội hay Super Bowl (trận tranh chức vô địch thường niên của Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ)



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Kansas City đã tận dụng quá trình đầu tư lâu dài cho bóng đá, vị trí nằm giữa nước Mỹ cùng sự hiếu khách và tinh thần làm việc đặc trưng vùng Trung Tây để trở thành “thủ đô đại bản doanh” của World Cup 2026.



Việc tiếp nhận các đội tuyển, đồng thời tổ chức 6 trận đấu và FIFA Fan Festival ngay giữa trung tâm thành phố vừa là cơ hội hấp dẫn vừa là thách thức lớn đối với Kansas City khi nơi đây chưa từng tổ chức sự kiện nào ở quy mô tương tự, cũng chưa từng đón các đội bóng sở hữu lượng cổ động viên cuồng nhiệt đến vậy trong thời gian dài.



Kansas City bước vào kỳ World Cup 2026 sau một thập kỷ nâng cấp hạ tầng quy mô lớn. Thành phố đã thay thế mô hình nhà ga trước đây bằng một cảng hàng không hợp nhất tại Sân bay Quốc tế Kansas City, đồng thời mở rộng số lượng khách sạn và kéo dài tuyến tàu điện miễn phí KC Streetcar lên hơn 6 dặm (10km), kết nối các khu dân cư, điểm tham quan và địa điểm tổ chức sự kiện.



Sân vận động CPKC, mở cửa năm 2024 bên bờ sông, sẽ đóng vai trò là địa điểm tập luyện cho World Cup. Trong khi đó, 6 trận đấu của thành phố sẽ được tổ chức tại sân GEHA Field thuộc sân vận động Arrowhead trong khu liên hợp thể thao Harry S. Truman, cách trung tâm thành phố khoảng 8 dặm (13km) về phía Đông Nam.

Vị trí của sân vận động nằm gần các tuyến cao tốc lớn giúp nhà điều hành có nhiều phương án điều phối giao thông trong ngày diễn ra trận đấu, một lợi thế quan trọng đối với các sự kiện quy mô lớn.



Bên cạnh đó, những cải thiện hướng tới du khách thực hiện trước giải đấu được thiết kế để phục vụ lâu dài. Mạng lưới đường phố gọn gàng của khu trung tâm cùng tuyến tàu điện KC Streetcar chạy theo trục Bắc - Nam sẽ giúp du khách dễ dàng di chuyển giữa những khu vực được dự báo sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ nhất.

Những biện pháp này, cùng kế hoạch quy mô lớn về giao thông và an ninh cho năm 2026, sẽ giúp thành phố nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện quy mô toàn thành phố trong tương lai.



Để chuẩn bị đón lượng du khách đa dạng, các khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan đã bổ sung dịch vụ đa ngôn ngữ cũng như nâng cấp khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng.



Cơ quan phát triển du lịch và kinh tế Kansas City (Visit KC) cho biết thành phố đã bắt đầu ghi nhận những lợi ích dài hạn từ việc đăng cai World Cup.

Theo Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách bán hàng và dịch vụ của Visit KC Nathan Hermiston, việc đăng cai World Cup 2026 buộc thành phố phải điều chỉnh một số hoạt động kinh doanh theo nhóm sang giai đoạn trước và sau sự kiện.

Chiến lược này đã mang lại các đơn đặt chỗ cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Theo đó, các quan chức thành phố kỳ vọng mức độ quảng bá hình ảnh và kinh nghiệm vận hành tích lũy từ năm 2026 sẽ hỗ trợ Kansas City tổ chức những sự kiện lớn hơn và quy mô hơn trong tương lai.



Dù Kansas City nổi tiếng hơn với bóng bầu dục, bóng đá cũng có nền tảng sâu sắc tại đây. Kansas City tự gọi mình là “Thủ đô bóng đá của nước Mỹ” nhờ quá trình đầu tư lâu dài cho môn thể thao này.

Cụm từ đó xuất hiện trên trang web World Cup của thành phố, thậm chí còn được đăng ký bản quyền thương hiệu. Các quan chức thành phố cho biết kể từ năm 2009, gần 700 triệu USD đã được đầu tư vào hạ tầng bóng đá trong khu vực đô thị Kansas City. Khoản đầu tư đó giúp thu hút ba đội tuyển hàng đầu thế giới đến tập luyện trên các sân bóng tại đây.



Do World Cup 2026 có tới 48 đội trải rộng trên ba quốc gia lớn, các đội sẽ phải di chuyển xa hơn và chờ lâu hơn giữa các trận đấu. Vị trí địa lý nằm giữa nước Mỹ, cách đều hai bờ Đông - Tây, là lý do nhiều đội tuyển chọn Kansas City làm nơi đóng quân.



World Cup 2026 sẽ là sự kiện lớn nhất trong lịch sử của thành phố có dân số khoảng 511.000 người này (2,3 triệu người nếu tính toàn vùng đô thị Kansas City).

Các quan chức thành phố dự kiến đón khoảng 650.000 du khách trong thời gian giải đấu, dù lượng đặt khách sạn và vé máy bay trước thời điểm khai mạc vẫn chậm hơn kỳ vọng.

Phó Chủ tịch phụ trách phát triển du lịch của Visit KC Jenny Wilson vẫn lạc quan rằng lượng khách dự kiến sẽ đạt mục tiêu, đặc biệt nhờ các trận vòng loại trực tiếp.



Sân Arrowhead sẽ tổ chức 6 trận đấu World Cup, trong đó có 2 trận vòng loại trực tiếp, trong các ngày 16/6, 20/6, 25/6 và 3/7, 6/7, 11/7.

Để xử lý thách thức an ninh khổng lồ của 6 trận đấu cùng 18 ngày diễn ra FIFA Fan Festival, cảnh sát Kansas City đã huy động sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật ở Missouri và Kansas./.

