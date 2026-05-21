Bốc thăm FIFA U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam xác định đối thủ

Theo thông báo của FIFA, lễ buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 21g tối nay (giờ Việt Nam) tại Thụy Sĩ.

U17 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn sau khi có hành trình ấn tượng tại giải U17 châu Á 2026 để lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup.

Trên hành trình lịch sử tại giải U17 châu Á, đoàn quân của ông Cristiano Roland gây ấn tượng với hai trận thắng để giành ngôi nhất bảng.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành quyền tham dự sân chơi này.

Theo tiêu chí để phân nhóm hạt giống của FIFA, các nhóm hạt giống được phân bổ dựa trên điểm số trung bình của 5 kỳ U17 World Cup gần nhất (2015, 2017, 2019, 2023, 2025). Các đội còn lại sẽ lần lượt được phân vào nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 theo thứ hạng xếp hạng của FIFA.

Thành tích tại các kỳ gần đây sẽ được ưu tiên với trọng số cao hơn, trong đó giải năm 2025 được tính 100%, năm 2023 tính 80%, năm 2019 tính 60%, năm 2017 tính 40% và năm 2015 tính 20%.

U17 Việt Nam lần tham dự bất kỳ kỳ U17 World Cup này nên sẽ được xếp ở nhóm hạt giống số 4, cùng với Montenegro, Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, U17 Việt Nam, Jamaica, Cuba và 2 đại diện châu Phi chưa được xác định (CAF 1, CAF 2).

Với việc nằm ở nhóm 4, "các chiến binh Sao vàng" chắc chắn đối mặt với nhiều thách thức tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Theo quy định, các đội tuyển cùng liên đoàn châu lục không được xếp vào chung bảng đấu. Như vậy, U17 Việt Nam sẽ tránh gặp các đội lớn tại châu Á như U17 Australia, U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam sẽ không nằm chung bảng với các đội cùng khu vực châu Á. (Nguồn: VFF)

Tuy nhiên, U17 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của các đội bóng mạnh ở nhóm hạt giống số 1, 2 và 3 càng lớn hơn.

Danh sách và nhóm hạt giống các đội dự U17 World Cup 2026

Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, vòng chung kết U17 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 46/48 đội bóng tham dự.

Cùng với chủ nhà Qatar, khu vực châu Á có 8 đội bóng khác góp mặt là Việt Nam, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan và Australia.

Châu Âu tham dự đông nhất với 11 đội, gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, Cộng hòa Ireland, Romania, Serbia.

Châu Đại Dương có ba đội góp mặt là New Caledonia, New Zealand và Fiji.

7 đội Nam Mỹ gồm Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela. Trong khi đó, Bắc Trung Mỹ có Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico.

Châu Phi có 10 suất tham dự U17 World Cup 2026; đã xác định được 8 đội bóng góp mặt là Tanzania, Cameroon, Ai Cập, Côte d'Ivoire, Maroc, Algeria, Mali, Senegal.

Hai tấm vé còn lại đại diện châu Phi tham dự giải đấu sẽ được xác định sau hai trận play-off diễn ra vào ngày 23/5 tới. Ethiopia đối đầu Mozambique, trong khi Uganda chạm trán Ghana.

Ban tổ chức cũng đã phân nhóm hạt giống. Nhóm 1 gồm chủ nhà Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc.

Nhóm 2 gồm Maroc, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Cộng hòa Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Australia.

Nhóm 3 gồm Saudi Arabia, New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Côte d'Ivoire, Fiji, Cameroon, Đan Mạch.

Nhóm 4 có các đội Montenegro, Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Jamaica, Cuba, CAF 1, CAF 2.

Thông tin về giải đấu

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 tới. Đây là lần thứ hai liên tiếp được tổ chức ở Qatar. Giải đấu có sự tham dự của 48 đội bóng đến từ các khu vực.

48 đội sẽ được chia thành 12 bảng để thi đấu. 24 đội đứng nhất nhì ở 12 bảng cùng với 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Như vậy, với việc có đến 8 suất cho đội đứng thứ ba, U17 Việt Nam cùng với các đội được đánh giá là “chiếu dưới” sẽ có thêm cơ hội để giành quyền góp mặt ở vòng knock-out. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến sự cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua tấm vé vớt/.

